Lyrid meteor yağmurları bu gece zirvede olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Lyrid meteor yağmurları bu gece zirvede olacak - Haber
Dünya, Haber

Lyrid meteor yağmurları bu gece zirvede olacak

Her yıl 16-30 Nisan tarihleri ??arasında gerçekleşen Lyrid meteor yağmurları, bu yıl 22 Nisan gecesi zirvede olacak.

22.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:05
Lyrid meteor yağmurları bu gece zirvede olacak

Her yıl 16-30 Nisan tarihleri ??arasında gerçekleşen Lyrid meteor yağmurları, bu yıl 22 Nisan gecesi zirvede olacak. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede uygulanan sokağa çıkma yasaklarının hava kirliliğini en aza indirmesi ,Lyrid meteor yağmurlarını  çıplak gözle izlenebilir hale getirdi.Birçok ülkede gözlemlenen meteor yağmurları insanları şaşkına çevirdi.

METEOR YAĞMURU 'DÜNYA GÜNÜNE' DENK GELDİ

Dünya Gününün 50. yıldönümüne denk gelen Lyrid meteor yağmurlarının en belirgin hali, aynı zamanda yeni aya denk gelmesi nedeniyle uzmanlar kayan yıldızların teleskop olmadan görüntülenebileceğini ifade etti. Ayrıca uzmanlar bu süre zarfında, açık gökyüzü altında her saat 10 ila 20 meteor görülebiliceğini söyledi. NASA Meteoroid Çevre Ofisi lideri Bill Cooke, "Bu aslında Lyrids için iyi bir yıl olacak ve zirvenin Dünya Günü ve Uluslararası Karanlık Gökyüzü Haftası'nın ortasında olması heyecan verici" dedi.

LİR (LYRİD) GÖKTAŞI YAĞMURU NEDİR, NASIL OLUŞUYOR?

M.Ö. 687 yılında Çinli astronomların kayıtlarında geçen ve bu özelliği sebebiyle Dünya'nın bilinen en eski göktaşı yağmuru olan Lir, her sene nisan ayında Dünya'nın yörüngesinin Thatcher Kuyruklu Yıldızı'ndan kopan parçaların yörüngesiyle kesişmesi sebebiyle oluşuyor. Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmuru (meteor yağmuru), Thatcher Kuyruklu Yıldızı'ndan kopan parçaların Dünya atmosferine büyük bir hızla girerek yanması nedeniyle oluşuyor.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Yasak aşkın kapılarını açtığı tahtta geçen 68 yıl! Kraliçe 94 yaşında Haber
Yasak aşkın kapılarını açtığı tahtta geçen 68 yıl! Kraliçe 94 yaşında
Japonya'nın koronavirüs önlemi halkını gözyaşına boğdu Haber
Japonya'nın koronavirüs önlemi halkını gözyaşına boğdu
350 yıl önce aldığı önlemle ülkeyi ölümcül salgından koruyan köy: Eyam Haber
350 yıl önce aldığı önlemle ülkeyi ölümcül salgından koruyan köy: Eyam
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haber
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
İngiliz gazetesinden korkunç iddia: Ölü sayısı gerçekte 41 bin Haber
İngiliz gazetesinden korkunç iddia: Ölü sayısı gerçekte 41 bin
İngiltere'de koronavirüsten bir günde 759 kişi daha hayatını kaybetti Haber
İngiltere'de koronavirüsten bir günde 759 kişi daha hayatını kaybetti
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Koronavirüs, klimalı ortamda 53 dakika içinde 9 kişiye bulaştı
Koronavirüs, klimalı ortamda 53 dakika içinde 9 kişiye bulaştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Son Dakika: İran'dan Trump'ın 'Vur emri' tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın
Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya...
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Deniz Seki Muazzez Abacı Rafet El Roman Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Shane Larkin Lionel Messi
Daha Fazla Tbmm Futbolcu Beşiktaş 23 Nisan
Şu an buradasınız: Lyrid meteor yağmurları bu gece zirvede olacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 19:54:54. #1.15#
title