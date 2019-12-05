: Lyon'a yüzbinlerce turist çeken 'Işık Festivali' başladı

05.12.2019 21:15 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:15

Fransa'yı felç eden 'Sarı Yelekliler' eylemine rağmen bu yıl da Lyon kentinde geleneksel olarak düzenlenen ışık festivali 'Fetes Des Lumieres' ile şehrin sokakları aydınlatılmaya başladıView on euronews

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