Lyon'a yüzbinlerce turist çeken 'Işık Festivali' başladı
Fransa'yı felç eden 'Sarı Yelekliler' eylemine rağmen bu yıl da Lyon kentinde geleneksel olarak düzenlenen ışık festivali 'Fetes Des Lumieres' ile şehrin sokakları aydınlatılmaya başladıView on euronews.
05.12.2019 21:15 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:15
Fransa'yı felç eden 'Sarı Yelekliler' eylemine rağmen bu yıl da Lyon kentinde geleneksel olarak düzenlenen ışık festivali 'Fetes Des Lumieres' ile şehrin sokakları aydınlatılmaya başladıView on euronews
Kaynak: Euronews.com