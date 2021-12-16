Luxury Balkon'dan muhteşem yılbaşı programı

VAN (İHA) - Van'da yaklaşık 3 yıldır hizmet veren Luxury Balkon Kafe Restoran, yılbaşı özel programı ile misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

İki Nisan Caddesi üzerinde 3 yıldır hizmet veren restoran, misafirlerine unutulmaz bir yeni yıl programı hazırladı. Fix menü ve şık ortamıyla çok özel bir balo hazırlayan işletme, Uygar Doğanay ve orkestrasının zengin repertuarı ile gece boyu sürecek bir müzik ziyafeti sunacak. Özel bir yemek menüsünün yer aldığı gecede cep telefonundan tablete çeşitli hediyeler de yer alacak. Romantik ambiyansı, özel yılbaşı menüsü ve sınırsız eğlence ile unutulmayan şarkılardan oluşan repertuarlarla çok özel bir gece düzenleyen işletme, çocuk oyun alanı ile de ailelerin güzel ve huzurlu bir gece geçirmelerine olanak sağlayacak.

Yılbaşı özel programı ile misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatmayı hedeflediklerini belirten Luxury Balkon Kafe Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Erhan, "Bizler, işletmeyi hizmete sunduğumuz ilk günden itibaren kaliteyi ve

memnuniyeti her zaman ön planda tuttuk. Bu doğrultuda hizmetimize yıllardır devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada gerek pandemi nedeniyle, gerekse diğer sorun ve sıkıntılardan dolayı halkımıza moral vermek ve onları biraz da olsa sorun ve sıkıntılardan uzaklaştırmak için böyle bir gece düzenledik. Amacımız kesinlikle para kazanmak değil, halkımıza güzel bir gece yaşatmaktır. Bu doğrultuda da halkımızın yoğun talebi üzerine Uygar Doğanay'ı Vanlı hayranlarıyla buluşturacağız" dedi.

Vatandaşların talebi doğrultusunda en az iki ayda bir kentte bu tür organizasyonlar düzenlemeyi düşündüklerini sözlerine ekleyen Erhan, "Eğlencenin ve ziyafetin bol olduğu yılbaşı özel programı, Uygar Doğanay'ın sahnesiyle bir kez daha eğlenceyi zirveye taşıyacak. Bilgi ve rezervasyon için 0544 828 2753 ya da 0552 788 4850 numaralardan misafirlerimiz bize ulaşabilirler" ifadelerini kullandı. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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