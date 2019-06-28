Lütfi Elvan: "Daha canlı bir ekonomiyi önümüzdeki günlerde göreceğiz" - MERSİN

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Haziran ayında reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi öncü göstergelerde artış gördüğümüz gibi inşallah daha canlı bir ekonomiyi de önümüzdeki günlerde göreceğiz." dedi.

Elvan, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasınca, ilçe ekonomisine değer katan firmalar için Tarsus Amerikan Kolejinde düzenlenen ödül töreninde, ilçenin, Mersin'in bir sanayi üssü olduğunu söyledi.

Tarsus'un, ticari birikim ve kültürel doku anlamında da önemli bir kent olduğunu vurgulayan Elvan, ilk elektrik üretiminin de burada yapıldığını aktardı.

Elvan, yeni organize sanayi bölgelerini Tarsus ve Mersin'e kazandıracaklarını ifade ederek, "Tarsus'a 5 organize sanayi bölgesinin yapımı için süreçleri başlatmış bulunuyoruz. Mevcut 2 organize sanayi bölgesine ilave olarak bunlar yapılacak." dedi.

Yeni organize sanayi bölgeleri için 2019 yılının sonunda kamulaştırma çalışmalarının ilk etabını tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Elvan, 2020'de ilk kazmayı vuracaklarını söyledi.

Elvan, ekonomideki gelişmelere de değinerek, "Biz, son bir yıldan beri ekonomide, iç talepteki daralma ve dış siyasi gelişmeler gibi nedenlerle ekonomide nispeten durgunluk yaşadık. Haziran ayında reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi öncü göstergelerde artış gördüğümüz gibi inşallah daha canlı bir ekonomiyi de önümüzdeki günlerde göreceğiz." diye konuştu.

Mersin'deki Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Elvan, havalimanının pistinin 31 Mart'ta tamamlandığını, apronların asfaltlanmasının da sürdüğünü belirtti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da kentte istihdam yaratan, katma değer üreten firmaların yanında olduklarını vurgulayarak, firmaların önlerini açmaya devam edeceklerini söyledi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak da etkinliğin, Odanın 140. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlendiğini, kent ve ülkenin gelişmesine katkı sunan firmalara teşekkür ettiklerini, bu firmaları birer plaketle ödüllendirdiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından firmalara plaketleri takdim edildi.

Ödül törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve sanayiciler de katıldı.

Elvan, Tarsus ilçesindeki programın ardından Mersin Anadolu Bürokratlar İş İnsanları Yardımlaşma Derneği'nin Mersin kent merkezinde bir restoranda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına katıldı.

Programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Elvan, bu tür etkinliklerin önemine dikkati çekti.

Etkinlikte projeyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Kaynak: AA