Lümpen ne demek, kime denir? Lümpen nedir, anlamı nedir?

Farklı alanlarda sıkça karşılaşılan lümpen kelimesi Almancadan gelen bir sözcüktür. Zaman içerisinde ise Türkçeye yerleşmiş olan bu kelimenin anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki lümpen ne demek? Lümpen nedir? Lümpen TDK kelime anlamı nedir? İşte tüm bu soruların cevabı.

LÜMPEN NE DEMEK?

Lümpen aslında farklı anlamlarda kullanılmıştır. Bunlar arasında görgüsüz, sınıfsız, yoksul ve sefil ile bilgisiz olarak da bilinmektedir. Ancak doğrudan gerçek anlamı ile 2 farklı şekilde kullanılır. Bunlardan biri 'sınıfsız' diğeri ise 'ayak takımı' olarak bilinir.

LÜMPEN KİME DENİR?

Önce lümpenin 'ayaktakımı' anlamına bakalım. Lümpen kelimesinin sosyal hayatta sıklıkla karşımıza çıkan anlamı 'ayatakımı' manasındadır. Sosyal hayatta kullandığımız lümpen ne demek peki? Kişilerin yetiştirilme tarzları ve sosyal çevrenin olumsuz etkileri ile çıkacak karakterlerini tanımlamak için lümpen kelimesi kullanılıyor. Örneğin ergenlik döneminin başlarında sırf fark edilmek için sergilenen itici davranışlar ya da sahip olamadığı üstünlüğü, maddiyatı sahipmiş gibi göstermek veyahut bilgili/entelektüel olmadığı halde bu şekilde davranmak ancak lümpen diye tanımlanan kişilerin sergileyebileceği davranışlar.

LÜMPEN ANLAMI NEDİR?

Lümpenin 'sınıfsız' anlamı ne demek peki? Lümpen aslında ilk olarak Marx ve Engels tarafından Alman İdeolojisi'nde icat edilen bir terimdir. Karl Marx'a göre lümpen proleteryanın devrime katılması için spesifik bir sebep yoktu. Sınıf yapısının korunması daha mantıklıydı. Bunun sebebi lümpen proleterya hayatı sürdürebilmek için burjuvaya bağımlıydı. Lümpen sınıf denilen insanlar, üretimleri mirasyedi mantığıyla tüketen, tavrı veyahut duruşu olmayan, tüketim alışkanlıkları tarafından esir alınan bir sınıftı. Marx, lümpen proleteryayı devrim karşıtı bir güç olarak görüyordu.

Kimler lümpendir?

Özetle, lümpen ne demek, lümpen ne anlama gelir diye merak edenler için toplamak gerekirse, lümpen Marksçılık'a göre toplumsal sınıf bilinci olmayan kişilere denir. Marx'tan bağımsız düşündüğümüzde ise şu anlama geliyor: Yaşadıkları, bir parçası oldukları toplumun kültürüne ayrıksı duran, bilgili ya da entelektüel gözünme çabasında olsalar da aslında bu birikime sahip olmayan, eğreti davranışlarıyla itici bulunan, mevcut olduğu sınıfın diğer mensuplarından kendini ayırabilmek adına yüksek bir maddiyatı ayrıcalık olarak gösteren, olmadığı üstün özellikleri kendisininmiş gibi gösteren kişilere lümpen denilir.

LÜMPEN NEDİR?

Sosyal yaşamda sıklıkla karşılaşılan kelime anlamı 'ayaktakımı' olarak geçer. Genel bir anlatımda ise kişilerin yetiştirilme tarzı ve sosyal çevrenin kişinin üzerinde yarattığı etki olarak da anlatılabilir. Bu bağlamda kişi sınıfa ayrılmakta ve ayaktakımı olarak anlatılmaktadır. Mesela gençlik döneminde fark edilmek için sergilenen itici davranışlar bütünü olarak dile getirilebilir. Ayrıca sahip olunmamış maddiyatı veya üstünlüğü göstermeye çalışan ancak itici duran kişiler olarak da tabir edilebilmektedir.

LÜMPEN TDK ANLAMI

Lümpen iki farklı kelime üzerinden Türk Dil Kurumu'nda yer almaktadır. Bunlardan biri 'sınıfsız' diğeri ise 'ayaktakımı' olarak geçer. Sosyal yaşam içerisinde kişinin olmadığı etki ve davranışları gösterme bütünü olarak da söylenebilir. Bu kişiler itici bir davranış sergiledikleri zaman ayaktakımı veya sınıfsız olarak insanlar üzerinde etki bırakırlar.