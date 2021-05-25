Lüleburgaz'ın parkları artık daha "güvenli"
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Lüleburgaz'ın parkları artık daha "güvenli"

Lüleburgaz'ın parkları artık daha 'güvenli'
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi'nin kent genelindeki parklara yerleştirdiği güvenlik kameraları sayesinde aileler ve çocuklar daha güvenli bir ortamda vakit geçiriyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nin daha güvenli parklar için geçtiğimiz yıl yerleştirdiği güvenlik kameraları sayesinde çocuklar ve aileleri daha huzurlu ortamda vakit geçiriyor. Kent genelindeki 24 adet parka yerleştirilen 103 adet güvenlik kamerası sayesinde parklar daha güvenli hale getirildi. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar görüşlerini Lüleburgaz Belediyesi'ne bildirirken söz konusu çalışmaların devamının olmasını diledi.

20 kamera daha eklenecek

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lüleburgaz Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli Özgür Uslu kent genelinde halihazırda 24 parkta 103 kamera olduğunu hatırlatarak, "Ayrıca şu anda yapımı tamamlanmak üzere olan bir parkımızda 8 adet, yapımı tamamlanan bir parkımızda toplamda 12 adet olmak üzere buna 20 adet kamera daha eklenecektir" dedi.

"Amacımız güvende hissetmeleri"

Aynı zamanda kendisi de bir anne olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Zeynep Birinci, en büyük amaçlarının vatandaşların parklarda özgürce, kendilerini güvende hissederek bulunmaları olduğunu söyledi. Birinci, "Parklarımızda vatandaşlarımız çocuklarıyla vakit geçirirken ve yine gençlerimiz de burada eğlenirken kendilerini güvende hissediyor. Tek amacımız onların daha güvenli bir ortamda bulunmalarını sağlamak" dedi.

Vatandaş memnun

Öte yandan parklara güvenlik kameralarının yerleştirilmesi de vatandaşlardan tam not aldı. İşte görüşünü sunan vatandaşların düşünceleri:

Polat Paluza: Güvenlik kameraları gerçekten çok güzel olmuş. Burada rahat rahat top oynayabiliyoruz. İstediğimiz yerlere çantalarımızı, bisikletlerimizi bırakabiliyoruz.

Demir Tufan: Çok mutluyum kameralar geldiği için. Önceleri bazı kişiler bize sataşabiliyorlardı. Böyle çok iyi oldu. Bir şey olunca hemen kameradan bakabiliyorlar.

Can Akalın: Bence gayet iyi oldu. Çünkü hem güvenlik hem de sağlık açısından parklar gözlem altına alınmış olur. Gereksiz olaylar da önlenmiş olur.

Sabiha Öztürk: Parklara kameraların yapılması çok güzel oldu. Şimdi daha güvenliyiz. Gece de dışarı çıksak daha güvenli yürüyoruz. Torunum geldiği zaman çok rahat bir şekilde oyun oynayabiliyor.

Kaynak: Bültenler

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