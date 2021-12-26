Lüleburgaz'da metruk binalar yıkılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lüleburgaz'da metruk binalar yıkılıyor

Lüleburgaz'da metruk binalar yıkılıyor
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde metruk binalar güvenlik gerekçesiyle yıkılıyor.

Lüleburgaz ilçesinde metruk binalar güvenlik gerekçesiyle yıkılıyor.

Lüleburgaz Kaymakamlığı ile belediye tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında bir metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki metruk binaların güvenlik gerekçesiyle yıkıldığını belirtti.

Metruk binaların sahiplerinden izin alınarak yıkım işlemlerinin yapıldığını bildiren Gerenli, metruk bina sahiplerinin bina çevrelerinde önlem alması gerektiğini, önlem alınmayan binaların yıkılacağını aktardı.

Lüleburgaz'da metruk binalar yıkılıyor

Lüleburgaz'da metruk binalar yıkılıyor

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title