Lüleburgaz'da metruk binalar yıkılıyor

Lüleburgaz ilçesinde metruk binalar güvenlik gerekçesiyle yıkılıyor.

Lüleburgaz Kaymakamlığı ile belediye tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında bir metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki metruk binaların güvenlik gerekçesiyle yıkıldığını belirtti.

Metruk binaların sahiplerinden izin alınarak yıkım işlemlerinin yapıldığını bildiren Gerenli, metruk bina sahiplerinin bina çevrelerinde önlem alması gerektiğini, önlem alınmayan binaların yıkılacağını aktardı.