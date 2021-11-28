Lüleburgaz'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü - Haberler
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Lüleburgaz'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Demirören Haber Ajansı / Uğurcan Karaoğlu - Haberler | Güncel
Lüleburgaz'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi, yaşamını yitirdi.

KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Lüleburgaz D-100 yolunun Kepirtepe mevkisinde meydana geldi. M.A.'nın kullandığı 06 FT 6645 plakalı kamyon ile Mestan Sedes yönetimindeki 39 AAY 570 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Mestan Sedes ile yanında bulunan Ceren Ersoy, yaşamını yitirdi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Sedes ve Ersoy'un cansız bedenleri, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü M.A. ise gözaltına alındı.


- Kırklareli

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