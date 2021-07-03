Lüleburgaz'da iki kişi dere kirliliğine dikkati çekmek için kano turu yaptı

Lüleburgaz ilçesinde iki kişi, deredeki kirliliğe dikkati çekmek amacıyla kano turu düzenledi.

Lüleburgaz ilçesinde iki kişi, deredeki kirliliğe dikkati çekmek amacıyla kano turu düzenledi.

Fuat Alpaslan ile Hakan Dedeoğlu, Yıldırım Mahallesi'nden geçen dere yatağına kanoyu indirerek kürek çekmeye başladı.

Yaklaşık yarım saat süren etkinlikte 1 kilometre kürek çeken Alpaslan ve Dedeoğlu, Dere Mahallesi yakınlarında kıyıya çıkarak bir oto yıkamacıda üzerlerine tazyikli su tutarak temizlendi.

Alpaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lüleburgaz Deresi'ndeki kirliliğe dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için mücadele ettiklerini ifade eden Alpaslan, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

"Bir kişi temizlemeye başlarsa herkes temizlemeye başlar" diyen Alpaslan, şöyle devam etti:

"Herkes temiz bir dere için, temiz bir Lüleburgaz ve temiz bir ülke için elini taşın altına koysun. Bu derenin temiz halini görmek istiyoruz. Çocuklarımız var, biz de gelip burada balık tutmak istiyoruz. Kurbağalar var, kaplumbağalar var, bu dereden su içen hayvanlar var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen