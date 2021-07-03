Lüleburgaz'da iki kişi dere kirliliğine dikkati çekmek için kano turu yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lüleburgaz'da iki kişi dere kirliliğine dikkati çekmek için kano turu yaptı

Lüleburgaz'da iki kişi dere kirliliğine dikkati çekmek için kano turu yaptı
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde iki kişi, deredeki kirliliğe dikkati çekmek amacıyla kano turu düzenledi.

Lüleburgaz ilçesinde iki kişi, deredeki kirliliğe dikkati çekmek amacıyla kano turu düzenledi.

Fuat Alpaslan ile Hakan Dedeoğlu, Yıldırım Mahallesi'nden geçen dere yatağına kanoyu indirerek kürek çekmeye başladı.

Yaklaşık yarım saat süren etkinlikte 1 kilometre kürek çeken Alpaslan ve Dedeoğlu, Dere Mahallesi yakınlarında kıyıya çıkarak bir oto yıkamacıda üzerlerine tazyikli su tutarak temizlendi.

Alpaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lüleburgaz Deresi'ndeki kirliliğe dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için mücadele ettiklerini ifade eden Alpaslan, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

"Bir kişi temizlemeye başlarsa herkes temizlemeye başlar" diyen Alpaslan, şöyle devam etti:

"Herkes temiz bir dere için, temiz bir Lüleburgaz ve temiz bir ülke için elini taşın altına koysun. Bu derenin temiz halini görmek istiyoruz. Çocuklarımız var, biz de gelip burada balık tutmak istiyoruz. Kurbağalar var, kaplumbağalar var, bu dereden su içen hayvanlar var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Haluk Bilginer Armağan Çağlayan Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Metin Oktay Fatih Terim Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lüleburgaz'da iki kişi dere kirliliğine dikkati çekmek için kano turu yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 11:23:10. #1.14#

title