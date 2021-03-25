Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi
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Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi

25.03.2021 08:29 | Son Güncelleme: 25.03.2021 08:40
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi

İstanbul'da lüks bir sitede yer alan "Haşema ile havuza girilmez" tabelasına itiraz eden Ş.K.A.'nın başvurusu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından incelendi. Bunun üzerine yönetime "inanç temelinde ayrımcı muamele" nedeniyle 7 bin TL ceza uyguladı.

İstanbul Pendik'te ikamet eden Ş.K.A. isimli kadın geçen ağustos ayında tatil yaptığı 142 dairelik yazlık sitenin ortak kullanım açık yüzme havuzuna girmeye çalıştı. Ancak site yönetimi tarafından havuza girme kuralları arasına "Haşema ile havuza girilmez" ibaresinin eklendiğini gördü.

HAVUZA GİREMEYİNCE HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine site yönetimiyle iletişime geçmeye çalışan Ş.K.A., bu yasağın din, vicdan ve kanaat hürriyetini engellediğini ve inanç temelinde ayrımcılık oluşturduğunu ifade etti. Kuralın düzeltilmesi için noterden ihtarname de çeken Ş.K.A., talebine cevap alamayınca, 21 Ağustos'ta Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu.

"KARA, KAT MALİKLERİ TARAFINDAN ALINDI"

Milliyet'in haberine göre TİHEK, başvuru sonrası site yönetiminden görüş talep etti. Yönetimin yanıtında, "15 Aralık 2013 yılındaki toplantısında gündem maddelerinden olan "Havuz Kurallarının Belirlenmesi ve Onaylanmasının" toplantıda bulunan kat maliklerinin de görüşü alınarak karara bağlandı ve imzalanarak tutanak altına alındı. Kat malikleri kurulu kararı kesinleşti, toplantı esnasında söz konusu karara herhangi bir itiraz veya şerh düşülmedi. Toplantı tutanağı da tüm kat maliklerine tebliğ edildi. Yasal süreler içerisinde herhangi bir şikâyet ve itirazda bulunulmadı. Karar, kat malikleri tarafından alındı. Söz konusu incelemenin tüm kat maliklerine (142 kat maliki) yöneltilerek sonuçlandırılması gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

"HAVUZA TESETTÜRLÜ MAYO İLE GİRİLMEYECEĞİNİ YASAKLAYAN HÜKÜM BULUNMAMAKTADIR"

Bu yanıt sonrası başvuruyu değerlendirerek karara bağlayan TİHEK, şu tespitlerde bulundu; "Kat malikleri kurulu kararlarının, kanunun emredici hükümlerine ve kişilik haklarına aykırı olamayacağı ve ana taşınmazın yönetiminin de kanunların emredici hükümlerine aykırı olamayacağı hususlarının altını çizmek gerekir. Ayrıca yürürlükteki mevzuatta havuza tam tesettürlü mayo ile girilemeyeceğini açıkça yasaklayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Din ve vicdan özgürlüğü, din ve inancın uygulanması, dinin gereklerine göre dine özgü kıyafetler giyilmesini, inanılan inancın geleneklerine uyulmasını kapsar.

7 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Sonuç olarak başvuru dosyasındaki hususlar bir arada değerlendirildiğinde, kat malikleri kurulu kararının ayrımcılık yasağına aykırı davrandığı, başvuranın inancı nedeniyle hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit bir şekilde yararlanamadığı tespit edildi. 'İnanç' temelinde ayrımcı muamelenin vücut bulduğu kanaatine varılarak muhatap hakkında 7 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

Haber Yorumları (3)
ADAMIN BİRİ: Konu din üzerinden değerlendirilecek ise ortak kullanım alanına giren bir havuza (kadın-erkek) bir bayanın girmesi caiz midir ki ? ben konunun din ve vicdan olduğu kanaatinde değilim. Sanırım mesele yine cahil kesimin mağduriyet yaratma kaygısı. Haşema ile girilemez kısmına da katılmıyorum. Havuz da kişi ve çevre güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek her şekilde girilebilir olması lazım.
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....: 7 bin çok az olmuş
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CAHİLSAVAR: Nasıl ki herkese kapanıp gireceksiniz maddesi konulamıyorsa herkese açık gireceksiniz maddesi de konulamaz... Bitti
Cevap Yaz 2 16 Yayından Kaldır
500
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