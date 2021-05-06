Lüks rezidansa gelen bisikletli hırsızlar bilgisayar çalıp böyle kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lüks rezidansa gelen bisikletli hırsızlar bilgisayar çalıp böyle kaçtı

Lüks rezidansa gelen bisikletli hırsızlar bilgisayar çalıp böyle kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da gece yarısı 15 katlı lüks rezidansa bisikletle gelen iki hırsız site yöneticisinin bulunduğu odaya girerek içeride bulunan dizüstü bilgisayar ve bozuk paraları alarak kayıplara karıştılar.

Bursa'da gece yarısı 15 katlı lüks rezidansa bisikletle gelen iki hırsız site yöneticisinin bulunduğu odaya girerek içeride bulunan dizüstü bilgisayar ve bozuk paraları alarak kayıplara karıştılar. Hırsızlar güvenlik kameralarına yakalanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay merkez ilçe Osmangazi'ye bağlı Güneştepe Mahallesi Turfan sokakta meydana geldi.

Tam kapanmayı fırsat bilen hırsızlar, Güneştepe Mahallesi'nde bulunan 15 katlı lüks rezidansı hedef seçtiler. Sitenin açık bırakılan oto park kapısından bisikletle giren hırsızlar site yönetimi için kullanılan odada bulunan dizüstü bilgisayar ve bozuk paraları çalarak olay yerinden hızlıca uzaklaştılar.

Site yöneticisi Bayram Özçelik, bilgisayarda önemli bilgiler olduğunu belirterek, hırsızların bulunması için polisten yardım istedi. - BURSA

Lüks rezidansa gelen bisikletli hırsızlar bilgisayar çalıp böyle kaçtı
Lüks rezidansa gelen bisikletli hırsızlar bilgisayar çalıp böyle kaçtı
Lüks rezidansa gelen bisikletli hırsızlar bilgisayar çalıp böyle kaçtı
Lüks rezidansa gelen bisikletli hırsızlar bilgisayar çalıp böyle kaçtı
Lüks rezidansa gelen bisikletli hırsızlar bilgisayar çalıp böyle kaçtı
Lüks rezidansa gelen bisikletli hırsızlar bilgisayar çalıp böyle kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Ceza korkusu' kayalıklara tırmandırdı! 6 saat kurtarılmayı bekledi
'Ceza korkusu' kayalıklara tırmandırdı! 6 saat kurtarılmayı bekledi
Son dakika! Beyoğlu'nda Türkmenistanlı kadının sır ölümü
Son dakika! Beyoğlu'nda Türkmenistanlı kadının sır ölümü
Sultangazi'de yabancı uyruklu kişi parkta ölü olarak bulundu
Sultangazi'de yabancı uyruklu kişi parkta ölü olarak bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Engin Özkoç Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Hakan Sabancı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Burak Yılmaz Ali Tandoğan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Lüks rezidansa gelen bisikletli hırsızlar bilgisayar çalıp böyle kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 10:30:15. #1.14#

title