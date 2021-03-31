Lüks otomobilin 50 bin lira değerindeki farlarını çalan şüpheliler yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lüks otomobilin 50 bin lira değerindeki farlarını çalan şüpheliler yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN - Haberler | Güncel
Lüks otomobilin 50 bin lira değerindeki farlarını çalan şüpheliler yakalandı

MERSİN'de galeri önündeki lüks otomobilin 50 bin TL değerinde farlarını çalan 4 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

MERSİN'de galeri önündeki lüks otomobilin 50 bin TL değerinde farlarını çalan 4 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Olay, 28 Mart Pazar günü merkez Yenişehir ilçesine bağlı Akkent Mahallesi İstemihan Talay Caddesi'nde meydana geldi. Galerideki bir lüks otomobilin piyasa değeri 50 bin TL olan farlarının çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmayla kimlikleri tespit edilen M.A., H.A., R.K. ve Ş.U. gözaltına alındı. Çalınan 2 far da bulunarak araç sahibine teslim edildi.

18 yaşından küçük şüpheliler R.K. ve H.A. Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.A. tutuklandı, Ş.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasındaki görüntülerde, gece karanlığından faydalanarak otomobilin yanına gelen iki kişinin önce stop lambalarını sökmeye çalıştığı, başarılı olamayınca hızlıca farları sökerek çaldıktan sonra kaçtığı görüldü.


Lüks otomobilin 50 bin lira değerindeki farlarını çalan şüpheliler yakalandı
Lüks otomobilin 50 bin lira değerindeki farlarını çalan şüpheliler yakalandı
Lüks otomobilin 50 bin lira değerindeki farlarını çalan şüpheliler yakalandı
Lüks otomobilin 50 bin lira değerindeki farlarını çalan şüpheliler yakalandı
Lüks otomobilin 50 bin lira değerindeki farlarını çalan şüpheliler yakalandı
Lüks otomobilin 50 bin lira değerindeki farlarını çalan şüpheliler yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Merve Boluğur Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Mesut Bakkal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lüks otomobilin 50 bin lira değerindeki farlarını çalan şüpheliler yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 10:09:44. #1.16#
title