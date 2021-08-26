Lüks otomobil yarım saatte kullanılmaz hale geldi
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Lüks otomobil yarım saatte kullanılmaz hale geldi

Lüks otomobil yarım saatte kullanılmaz hale geldi
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da hareket halindeyken alev alan lüks otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

ANTALYA'da hareket halindeyken alev alan lüks otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Akdeniz Sanayi Sitesi yakınında oto yedek parça ve aksesuar üzerine iş yeri bulunan Sabri Helvacıooğlu ve arkadaşı Tahsin Mecek, Döşemealtı ilçesine gitti. Helvacıoğlu'nun, 06 GTS 82 plakalı lüks otomobilini dönüşte arkadaşı Tahsin Mecek kullandı. Kepez ilçesi Santral Mahallesi, Antalya Bulvarı'na geldiklerinde otomobilden duman çıkmaya başladı. Otomobilin camının kapalı olduğu için Mecek ve Helvacıoğlu dumanı fark edemedi. İki arkadaş, diğer sürücülerin uyarına rağmen durumu anlayamadı. Bu sırada bir sürücü otomobilini lüks aracın önüne kırıp iki arkadaşa araçtan dumanların çıktığını söyledi.

Tahsin Mecek'in sağa çektiği otomobile vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Ancak büyüyen alevler, tüm otomobili sardı. Arka bölümünden öne doğru yanan araç kısa sürede alev topuna döndü.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki lüks otomobil, yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi.Otomobilin yanışını endişeli gözlerle inceleyen, yaşadıkları şoku uzun süre üzerlerinden atamayan Sabri Helvacıoğlu ve Tahsin Mecek'i arkadaşları teselli etti.

Otomobilin çekilmesinin ardından trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.


Lüks otomobil yarım saatte kullanılmaz hale geldi
Lüks otomobil yarım saatte kullanılmaz hale geldi
Lüks otomobil yarım saatte kullanılmaz hale geldi
Lüks otomobil yarım saatte kullanılmaz hale geldi
Lüks otomobil yarım saatte kullanılmaz hale geldi
Lüks otomobil yarım saatte kullanılmaz hale geldi
Lüks otomobil yarım saatte kullanılmaz hale geldi
Lüks otomobil yarım saatte kullanılmaz hale geldi
Lüks otomobil yarım saatte kullanılmaz hale geldi
Lüks otomobil yarım saatte kullanılmaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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