Lüks harcamalarıyla biliniyordu! Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, 2 bin TL'lik nafakayı düşürmek için mahkemeye başvurdu

Manken Ebru Şallı ile aşk yaşamasının ardından eşi Gonca Derin'den ayrılarak Ebru Şallı ile evlenen Uğur Akkuş'un eski eşine şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Çiftin açtıkları boşanma davası, geçtiğimiz aylarda sonlandı. Yapılan yargılama sonrası İstanbul Aile Mahkemesi çift için boşanma kararı verdi.

2 BİN 100 TL NAFAKA ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Mustafa Akkuş'un, üç çocuğu için 500'er lira iştirak nafakası, eşi için ise 600 lira yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Akkuş'un 30 bin maddi 30 bin TL de manevi tazminat ödemesine hükmetti.

NAFAKA İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Uğur Akkuş, 20 Ocak'ta eski eşine ödediği nafakanın düşürülmesi için İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak mahkeme, Akkuş'un maddi durumunun yerinde olduğuna karar vererek, nafakanın düşürülmesi talebini reddetti.

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