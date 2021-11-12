Lukaşenko kimdir? Aleksandr Lukaşenko kaç yaşında, hangi ülkede? İşte Lukashenko'nun biyografisi

Lukaşenko kimdir? Aleksandr Lukaşenko kaç yaşında, hangi ülkede? sorularının yanıtı merak ediliyor. Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasına karşı çıkan protestocular ülke genelinde gösteriler düzenlenmeye devam ediyor. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 10 Temmuz 1994'teki seçimleri kazanarak Beyaz Rusya'nın devlet başkanı oldu ve o günden bu yana ülkeyi yönetiyor.

LUKAŞENKO KİMDİR?

30 Ağustos 1954'te Belarus'un Vitebsk bölgesinde doğdu. 1975 yılında Mogilev Pedagoji Enstitüsü'nden (şimdi Mogilev Eyalet A. Kuleshov Üniversitesi) ve 1985 yılında Belarus Tarım Akademisi'nden mezun oldu. 1975'ten 1977'ye kadar Sınır Muhafaza Birliği'nde ve 1980-1982 yılları arası Sovyet Ordusu'nda görev yaptı.

Lukashenko, siyasi kariyerine başlamadan önce kolektif bir çiftliğin (kolhoz) yöneticisi olarak çalıştı. Askeriyede Sovyet Sınır Birlikleri nde görev yaptı. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasına karşı oy kullanan Belarus Yüksek Sovyet üyelerinden biriydi.

1990 yılında Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Meclisi'ne milletvekili olarak seçildi. 1993 yılında, Beyaz Rusya Meclisi Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı olarak hizmet vermeye başladı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından 1994'e kadar geçen sürede pek çok fabrika ve işletmenin kapatılması, işsizliğin artması ve enflasyonun yükselmesi ülkede ciddi bir ekonomik buhran yarattı. Bu koşullarda ülkeyi Sovyetlerden ayıran ilk hükümete karşı isyan hareketleri başladı. Eski Sovyet sisteminin modernize edilerek yeniden uygulanacağını vadeden Lukaşenko'ya destek giderek arttı.

1994 yılında yürürlüğe giren yeni Beyaz Rusya anayasası, Temmuz ayında ilk demokratik başkanlık seçimlerinin yolunu açtı. Seçimin ilk turunda Kebiç % 17,4 oy alırken, Lukaşenko oyların % 45,1'ini aldı. Aynı seçimde Zyanon Paznyak % 12,9 ve Şuşkeviç ise % 9,9 oy aldı. Lukaşenko ikinci turda oyların % 80,1'ini alarak 10 Temmuz 1994 Beyaz Rusya devlet başkanlığı seçimini ezici çoğunlukla kazandı.

11 Ekim 2015 tarihinde beşinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi.

Ağustos ayında cumhurbaşkanlığı seçimini, kesin sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazandı. Komisyonun açıkladığı kesin sonuçlara göre, Lukaşenko yüzde 80,1 oy aldı. Lukaşenko'nun en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oyları, yüzde 10,12'de kaldı.

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