Lucifer 6. sezon ne zaman? Netflix Lucifer 6. Sezon yayın tarihi ne zaman?
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Lucifer 6. sezon ne zaman? Netflix Lucifer 6. Sezon yayın tarihi ne zaman?

Lucifer 6. sezon ne zaman? Netflix Lucifer 6. Sezon yayın tarihi ne zaman?
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Dünyaca ünlü fantastik polisiye komedi-drama dizisi Lucifer'ın 6. sezonu için araştırmalar devam ediyor. Dizinin yapımcısı olan dijital medya platformu Netflix'ten açıklama bekleniyor. Peki, Lucifer 6. sezon ne zaman? Netflix Lucifer 6. Sezon yayın tarihi ne zaman?

Dünyaca ünlü fantastik polisiye komedi-drama dizisi Lucifer'ın 6. sezonu için araştırmalar devam ediyor. Dizinin yapımcısı olan dijital medya platformu Netflix'ten açıklama bekleniyor. Peki, Lucifer 6. sezon ne zaman? Netflix Lucifer 6. Sezon yayın tarihi ne zaman? İşte detaylar haberimizde…

LUCİFER 6. SEZON NE ZAMAN?

Dijital yayın platformu Netflix'in en çok izlenen dizilerden biri olan Lucifer'ın 6. sezonunun çekimlerine başladığı kısa süre önce duyurulmuştu. Ancak görünüşe göre hayranların merakla beklenen yeni sezon için biraz daha dişini sıkması gerekiyor.

Lucifer'ın 5. sezonunun ilk bölümü Ağustos'ta platforma eklenmişti ve şimdi gözler ikinci bölümün ne zaman yayımlanacağa çevrilmiş durumda. 5. sezonun ikinci bölümünün çekimlerinin sona ermesinin ardından 2021'nin sonbahar aylarında yayımlanması bekleniyor.

LUCIFER 6. SEZONDA FİNAL Mİ YAPACAK?

Her ne kadar dizinin 6. sezonu ilk olarak planlanmıyor olsa da dizinin popülaritesi göz önüne alındığında Haziran'da yeni bir sezonun çekileceği resmen duyurulmuştu. Ancak 6. sezon dizinin son sezonu olacak.

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