- Lübnan kasım ayı sonuna kadar karantinada- Karantinayla Beyrut sokakları sessizliğe büründü
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- Lübnan kasım ayı sonuna kadar karantinada- Karantinayla Beyrut sokakları sessizliğe büründü

17.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:40

- Lübnan kasım ayı sonuna kadar karantinada Karantinayla Beyrut sokakları sessizliğe büründü Lübnan'da korona virüs vakalarının artmasıyla ülke genelinde kasım ayı sonuna kadar karantina kararı alındı.

- Lübnan kasım ayı sonuna kadar karantinada

Karantinayla Beyrut sokakları sessizliğe büründü

BEYRUT - Lübnan'da korona virüs vakalarının artmasıyla ülke genelinde kasım ayı sonuna kadar karantina kararı alındı. Dün başlayan karantinayla Beyrut sokakları sessizliğe büründü.

Lübnan'da korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle hastanelerin kapasiteleri de dolmaya başladı. Vaka sayısındaki ciddi artışı masaya yatıran Lübnanlı yetkililer, karantina kararı aldı. Ülke genelinde yerel saatle 17.00 ila 05.00 arasında sokağa çıkmak yasaklandı. Dün başlayan karantina, ay sonuna kadar devam edecek. Kısıtlamayla başkent Beyrut başta olmak üzere pek çok şehirde sokaklar boş kaldı. Yetkililer, halkı karantina boyunca market alışverişi, eczane ve hastane dışında dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. Ülkede kafeler ve restoranlar da kapalı olacak ancak sipariş dağıtımı yapabilecek.

Lübnan İçişleri Bakanlığı, karantina boyunca trafik için de yeni kurallar getirdi. Kritik durumlar dışında her araç haftada sadece 3 defa kullanılabilecek. Taksi ve kişisel araçlara sadece 4 kişi binebilecek. Toplu taşıma araçlarına kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınacak. Devlet daireleri ve işletmeler sınırlı sayıda memur ile çalışmaya devam edecek.

Lübnan'da korona virüs vaka sayısı 106 bin 446'ya, can kaybı 827'ye yükseldi.

- Lübnan kasım ayı sonuna kadar karantinada- Karantinayla Beyrut sokakları sessizliğe büründü
- Lübnan kasım ayı sonuna kadar karantinada- Karantinayla Beyrut sokakları sessizliğe büründü
- Lübnan kasım ayı sonuna kadar karantinada- Karantinayla Beyrut sokakları sessizliğe büründü
- Lübnan kasım ayı sonuna kadar karantinada- Karantinayla Beyrut sokakları sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİSRİNE BORGHOL

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