Lübnan'daki Suriye Büyükelçiliğine giden 5 Suriyelinin kaçırıldığı iddiası
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Lübnan'daki Suriye Büyükelçiliğine giden 5 Suriyelinin kaçırıldığı iddiası

Lübnan'daki Suriye Büyükelçiliğine giden 5 Suriyelinin kaçırıldığı iddiası
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliğine giden Suriyeli 5 kişinin, Beşşar Esed rejimine muhalif oldukları gerekçesiyle kaçırıldığı öne sürüldü.

Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliğine giden Suriyeli 5 kişinin, Beşşar Esed rejimine muhalif oldukları gerekçesiyle kaçırıldığı öne sürüldü.

Lübnan yerel basınında yer alan haberlerde, Suriye'nin güneybatısındaki Dera kenti sakinlerinden Ahmed Ziyad el-Ayd, İbrahim Macid eş-Şamri, Muhammed Abdulilah Süleyman el-Vakid ve Said el-Vakid isimli 4 gencin, 27 Ağustos Cuma günü pasaportlarını teslim almak üzere Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliğine çağrıldığı belirtildi.

Söz konusu 4 gençten Büyükelçiliğe gittikten sonra bir daha haber alınamadığı ifade edilen haberlerde, birkaç gün önce de Suriyeli Tevfik Fayiz el-Haci'nin Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliğince kaçırıldığına işaret edildi.

Lübnanlı Dürzi partiden tepki

Velid Canbolat liderliğindeki Dürzi İlerici Sosyalist Partisinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Suriyelilerin Lübnan'daki büyükelçiliklerine müracaatları sırasında kaybolmalarının tekrarlanması, Lübnan'ın egemenliği ile insan haklarının yanı sıra tüm uluslararası sözleşme ve normların ihlali sayılır." ifadesi kullanıldı.

Bu olayın, Lübnan'daki resmi kurumların, ölüm ve yıkımdan kaçanların korunmasını gerektiren ilgili kararlara ne ölçüde bağlı olduğu konusunda endişe uyandırdığına vurgu yapılan açıklamada, Lübnanlıların yaşadığı zorlu koşulların bu tür ihlallerin geçiştirilmesine yol açmaması uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Lübnan Dışişleri Bakanlığına da topraklarına sığınanlara yönelik ihlallere karşı ne tür adımlar atacağı sorusu yöneltildi.

Lübnan resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi Lübnan'a göç etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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