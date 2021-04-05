Lübnan'daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu
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Lübnan'daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Lübnan'da düzenlenen Miss Europe 2021 yarışmasında üçüncü olarak taç giyen Duygu Çakmak, "Türk bayrağını başka bir ülkede dalgalandırdığım için çok mutluyum"dedi.

Lübnan'da düzenlenen Miss Europe 2021 yarışmasında üçüncü olarak taç giyen Duygu Çakmak, "Türk bayrağını başka bir ülkede dalgalandırdığım için çok mutluyum"dedi.

Beyrut'ta düzenlenen ve 37 farklı ülkeden modelin katıldığı güzellik yarışmasında yarışmada Fransa güzeli Louan Vecchia birinci olurken, ikinci Romanya'dan Anna Maria Babau, Türk manken Duygu Çakmak ise üçüncü oldu. Yarışmanın ardından Türkiye'ye dönen Duygu Çakmak çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

BEN TÜRK KADINLARININ TEMSİLCİSİYİM

Beyrut dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk Model Duygu Çakmak, "Türk bayrağını başka ülkede dalgalandırmanın gururunu yaşadım. Bu ulusal bir başarı ülkemizin bir başarısı. Tüm Türk kadınlarının başarısı, Türk kadınları çok güçlü, çok güzel ve çok başarılı. Ben onların bir temsilcili olarak oradaydım. Bu yarışmaya giderken çok çalıştım ve çok emek verdim. Bu yüzden bu tacı kazanacağımı biliyordum. Mankenlik hayatım halen devam ediyor ama oyunculuk yapmak istiyorum. Oyunculuk eğitimi almıştım ama pandemi dolayısıyla yarım kalmıştı. Oyunculuk eğitimimi tekrardan tamamlamak istiyorum. Daha ilerisi için daha çok çalışacağım" dedi.

(Ferhat Yasak/İHA)

Lübnan'daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu
Lübnan'daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu
Lübnan'daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu
Lübnan'daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu
Lübnan'daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu
Lübnan'daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu
Lübnan'daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu
Lübnan'daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu
Lübnan'daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu
Lübnan'daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu
Lübnan'daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu
Lübnan'daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu
Lübnan'daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu
Lübnan'daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu
Lübnan'daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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