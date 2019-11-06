Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "yosluzlukla mücadelede kararlılık" vurgusu

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "yosluzlukla mücadelede kararlılık" vurgusu

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha'yı ve beraberindeki heyeti başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

06.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:03
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha'yı ve beraberindeki heyeti başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Avn, Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Jha ile ülkesinde kötüye giden ekonomik durum nedeniyle 21 gündür süren protestoları görüştü.

Kaynak: AA

VİDEO: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "yosluzlukla mücadelede kararlılık" vurgusu
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