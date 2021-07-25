LPL 2021 Yaz Mevsimi yedinci hafta sonunda EDG ve FPX liderliği paylaşıyor
Birinci ile beşinci takım arasında yalnızca iki galibiyet fark bulunuyor
Çin ligi LPL'de hafta boyunca oynanan yedinci hafta karşılaşmaları sonucunda OhMyGod ve Suning'i yenmeyi başaran 'li FunPlus Phoenix zirveye ortak oldu. EDward Gaming'in Team WE'ye mağlup olmasıyla birlikte 10G3M durumuna gelen iki takım, normal sezonu birinci sırada bitirerek mevsim finallerine avantajlı bir noktadan başlamak istiyor.
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu RNG yaz mevsimine beklentilerin çok altında başlamıştı. Son haftalarda nispeten daha iyi gözüktükleri gibi oynadıkları son altı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardılar. Alt sıralarda ise playoff'un son sırası için mücadele sürüyor. Rookie ve TheShy'lı Invictus Gaming'in playoff yapamama ihtimali çok yüksek.
LPL Yaz Mevsimi 7.hafta sonuçları
Pazartesi
Rogue Warriors 0 — 2 Thunder Talk Gaming
Invictus Gaming 2 — 0 Victory Five
Salı
Team WE 2 — 0 LGD Gaming
JD Gaming 0 — 2 Bilibili Gaming
Çarşamba
Suning 2 — 1 LNG Esports
OhMyGod 0 — 2 FunPlus Phoenix
Perşembe
Ultra Prime 0 — 2 RNG
Bilibili Gaming 1 — 2 Rare Atom
Cuma
Top Esports 2 — 1 Rogue Warriors
Suning 1 — 2 FunPlus Phoenix
Cumartesi
Rare Atom 2 — 0 Ultra Prime
JD Gaming 1 — 2 RNG
EDward Gaming 0 — 2 Team WE
Pazar
LGD Gaming 1 — 2 LNG Esports
OhMyGod 2 — 1 Victory Five
Yedinci hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Haftanın son karşılaşması olan TES vs IG mücadelesi Şanghay kentini vuran fırtına sebebiyle 27 Temmuz Salı günü oynananacak. Bitime iki hafta kala oluşan puan durumu şu şekilde:
Kaynak: Playerbros