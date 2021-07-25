LPL 2021 Yaz Mevsimi yedinci hafta sonunda EDG ve FPX liderliği paylaşıyor

Birinci ile beşinci takım arasında yalnızca iki galibiyet fark bulunuyor

Çin ligi LPL'de hafta boyunca oynanan yedinci hafta karşılaşmaları sonucunda OhMyGod ve Suning'i yenmeyi başaran 'li FunPlus Phoenix zirveye ortak oldu. EDward Gaming'in Team WE'ye mağlup olmasıyla birlikte 10G3M durumuna gelen iki takım, normal sezonu birinci sırada bitirerek mevsim finallerine avantajlı bir noktadan başlamak istiyor.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu RNG yaz mevsimine beklentilerin çok altında başlamıştı. Son haftalarda nispeten daha iyi gözüktükleri gibi oynadıkları son altı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardılar. Alt sıralarda ise playoff'un son sırası için mücadele sürüyor. Rookie ve TheShy'lı Invictus Gaming'in playoff yapamama ihtimali çok yüksek.

LPL Yaz Mevsimi 7.hafta sonuçları

Pazartesi

Rogue Warriors 0 — 2 Thunder Talk Gaming

Invictus Gaming 2 — 0 Victory Five

Salı

Team WE 2 — 0 LGD Gaming

JD Gaming 0 — 2 Bilibili Gaming

Çarşamba

Suning 2 — 1 LNG Esports

OhMyGod 0 — 2 FunPlus Phoenix

Perşembe

Ultra Prime 0 — 2 RNG

Bilibili Gaming 1 — 2 Rare Atom

Cuma

Top Esports 2 — 1 Rogue Warriors

Suning 1 — 2 FunPlus Phoenix

Cumartesi

Rare Atom 2 — 0 Ultra Prime

JD Gaming 1 — 2 RNG

EDward Gaming 0 — 2 Team WE

Pazar

LGD Gaming 1 — 2 LNG Esports

OhMyGod 2 — 1 Victory Five

Yedinci hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Haftanın son karşılaşması olan TES vs IG mücadelesi Şanghay kentini vuran fırtına sebebiyle 27 Temmuz Salı günü oynananacak. Bitime iki hafta kala oluşan puan durumu şu şekilde:

Kaynak: Playerbros