LPL 2021 Yaz Mevsimi'nin en değerli oyuncusu Doinb seçildi!
LPL'de yılın en iyi oyuncusu, çaylağı ve beşlileri sizlerle
Çin ligi 'de normal sezonun tamamlanmasının ardından yaz mevsimi ödülleri sahiplerini buldu. Ligi lider tamamlayan FunPlus Phoenix'in veteran orta koridor oyuncusu Doinb, sezonun en değerli oyuncusu seçildi. Play-off potasına son sıradan girmeyi başaran Oh My God ekibinden Creme ise mevsimin çaylağı ödülüne uygun görüldü.
En iyi birinci beşlide ligin sonlarına doğru galibiyet serisi yakalayan son şampiyon RNG'den Xiaohu ve Ming yer aldı. Öte yandan LNG Esports'un play-off'lara kalmasındaki en büyük etken olan Tarzan, mevsimin en iyi ormancısı seçildi.
Sezonun en değerli oyuncusu: FPX Doinb
Galibiyet oranı: %71.8
KDA: 6.39
Hasar katkısı: %24.9
Skor katkısı: %72.1
Dakika başına hasar: 548
En iyi çaylak: OMG Creme
Dakika başına hasar: 533
Skor katkısı: %72.3
KDA: 3.75
İlk kan oranı: %27.3
MVP seçilme sayısı: 7
Sezonun en iyi beşlisi: Xiaohu, Tarzan, Doinb, Viper ve Ming
En iyi ikinci beşli: Bin, Wei, Knight, LWX ve Meiko
Kaynak: Playerbros