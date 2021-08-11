LPL 2021 Yaz Mevsimi'nin en değerli oyuncusu Doinb seçildi!
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LPL 2021 Yaz Mevsimi'nin en değerli oyuncusu Doinb seçildi!

LPL 2021 Yaz Mevsimi'nin en değerli oyuncusu Doinb seçildi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

LPL'de yılın en iyi oyuncusu, çaylağı ve beşlileri sizlerle

Çin ligi 'de normal sezonun tamamlanmasının ardından yaz mevsimi ödülleri sahiplerini buldu. Ligi lider tamamlayan FunPlus Phoenix'in veteran orta koridor oyuncusu Doinb, sezonun en değerli oyuncusu seçildi. Play-off potasına son sıradan girmeyi başaran Oh My God ekibinden Creme ise mevsimin çaylağı ödülüne uygun görüldü.

En iyi birinci beşlide ligin sonlarına doğru galibiyet serisi yakalayan son şampiyon RNG'den Xiaohu ve Ming yer aldı. Öte yandan LNG Esports'un play-off'lara kalmasındaki en büyük etken olan Tarzan, mevsimin en iyi ormancısı seçildi.

Sezonun en değerli oyuncusu: FPX Doinb

Galibiyet oranı: %71.8

KDA: 6.39

Hasar katkısı: %24.9

Skor katkısı: %72.1

Dakika başına hasar: 548

En iyi çaylak: OMG Creme

Dakika başına hasar: 533

Skor katkısı: %72.3

KDA: 3.75

İlk kan oranı: %27.3

MVP seçilme sayısı: 7

Sezonun en iyi beşlisi: Xiaohu, Tarzan, Doinb, Viper ve Ming

En iyi ikinci beşli: Bin, Wei, Knight, LWX ve Meiko

Kaynak: Playerbros

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