LPL 2021 Yaz Mevsimi birinci hafta maçları tamamlandı
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LPL 2021 Yaz Mevsimi birinci hafta maçları tamamlandı

LPL 2021 Yaz Mevsimi birinci hafta maçları tamamlandı
Playerbros - Haberler | Gamegar

LPL'de ikinci hafta yarın saat 12: 00'da OMG vs IG mücadelesiyle başlayacak

Dünyanın en iyi ligi LPL hafta boyunca birçok heyecanlı mücadeleye sahne oldu. Geçtiğimiz mevsime göre takımların çok daha odaklı gözüktüğü ilk haftada JDG, EDG ve Team WE öne çıktı. MSI şampiyonu RNG ise ilk hafta fikstürüne dahil edilmedi.

LPL'de maçlar tüm haftaya yayıldığı için her gün iki seri oynanıyor. İlk beş gün oynanan karşılaşmaların sonuçlarına daha önceki haberimizde yer vermiştik. Söz konusu habere ulaşabilirsiniz. Cumartesi ve Pazar günleri oynanan karşılaşmaların sonuçları şu şekilde:

JD Gaming  2 — 0  Top Esports

Invictus Gaming  0 — 2  Edward Gaming

LGD Gaming  2 —  0  Ultra Prime

Team WE  2 — 0  ThunderTalk Gaming

LPL'de takımların yaz mevsimine daha hazır girdiği bilinen bir gerçek. Kış mevsiminde yeni yıl arasına kadar takımlar başka oyun sistemleri veya oyuncular deneyip, resmi aradan sonra vitesi arttırabiliyor. Ayrıca takımlar yaz mevsimi sonucunda ilk dörde girerek Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandığı için bu büyük fırsatı kaçırmak istemiyorlar.

Birinci hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Yarından itibaren ikinci hafta karşılaşmaları başlıyor. İşte ilk gün takvimi:

14 Haziran Pazartesi

12: 00  —  OhMyGod vs Invictus Gaming

14: 00  —  Edward Gaming vs Rare Atom

Kaynak: Playerbros

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