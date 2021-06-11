LPL 2021 Yaz Mevsimi birinci hafta ilk beş gün karşılaşmaları tamamlandı
Yarın saat 12: 00'da başlayacak son yılların derbisi JD Gaming vs Top Esports mücadelesini kaçırmayın
7 Haziran Pazartesi saat 12:00'da IG vs Suning serisiyle başlayan 2021 LPL Yaz Mevsimi karşılaşmaları hız kesmeden devam ediyor. Çin ligi LPL diğer liglere oranla çok daha fazla takım barındırdığı için maçlar haftanın tamamına yayılıyor. Bu sebeple ligi yakından takip etmek zorlaşıyor. İşte birinci hafta ilk beş gün karşılaşmalarının sonuçları:
7 Haziran Pazartesi
- Invictus Gaming 2 — 1 Suning
- Rogue Warriors 0 — 2 FunPlus Phoenix
8 Haziran Salı
- Rare Atom 2 — 0 Oh My God
- Edward Gaming 2 — 1 Bilibili Gaming
9 Haziran Çarşamba
- Ultra Prime 1 — 2 FunPlus Phoenix
- Victory Five 0 — 2 LNG Esports
10 Haziran Perşembe
- ThunderTalk Gaming 0 — 2 JD Gaming
- Rare Atom 2 — 1 LGD Gaming
11 Haziran Cuma
- LNG Esports 2 — 1 Bilibili Gaming
- Team WE 1 — 2 Suning
Haftanın geri kalanında bizleri birbirinden güzel dört seri bekliyor olacak. Yaz Mevsiminin iki şampiyonluk adayı JD Gaming ile Top Esports karşı karşıya gelirken onlara EDG vs IG serisi eşlik edecek. Edward Gaming yıllardır mağlup edemediği Invictus'a karşı şeytanın bacağını bu sefer kırabilecek mi? İşte takvim:
12 Haziran Cumartesi
- 12: 00 JD Gaming vs Top Esports
- 14: 00 Edward Gaming vs Invictus Gaming
13 Haziran Pazar
- 12: 00 LGD Gaming vs Ultra Prime
- 14: 00 Team WE vs ThunderTalk Gaming
Kaynak: Playerbros