LPL 2021 Yaz Mevsimi altıncı hafta mücadeleleri tamamlandı
Ligde galibiyeti bulunmayan tek takım Victory Five
Çin ligi LPL'de Pazartesi gününden itibaren oynanan toplamda 16 serinin ardından altıncı haftayı EDward Gaming lider tamamladı. Playoff potasının giderek kızıştığı dönemde şuana kadar ligin en kötü takımı gibi gözüken Rogue Warriors önce Suning, ardından Rare Atom'u mağlup ederek galibiyet sayısını dörde çıkardı. Son şampiyon RNG ve ligin köklü takımı Invictus Gaming için işler hala düzelmiş değil. Ligde 12. ve 14. sıraları paylaşan iki ekip mevsim finallerine kalamazsa yılın en büyük hayal kırıklığına imza atmış olacaklar.
Öte yandan geçtiğimiz mevsim büyük çıkış yakalayan Victory Five, en önemli oyuncularının transfer olmasından sonra ligin dibine demir atmış durumda. Çıktığı on maçta henüz galibiyeti bulunmayan Victory Five'ın bundan sonraki fikstürü de hiç kolay değil.
LPL Yaz Mevsimi 6. hafta sonuçları:
Pazartesi
LGD Gaming 0 — 2 EDward Gaming
Rare Atom 1 — 2 FunPlus Phoenix
Salı
Bilibili Gaming 2 — 1 Thunder Talk Gaming
LNG Esports 1 — 2 Team WE
Çarşamba
Rogue Warriors 2 — 1 Suning
Ultra Prime 0 — 2 OhMyGod
Perşembe
Victory Five 0 — 2 RNG
Top Esports 2 — 0 Bilibili Gaming
Cuma
Thunder Talk Gaming 0 — 2 LGD Gaming
JD Gaming 2 — 0 Invictus Gaming
Cumartesi
Ultra Prime 1 — 2 Team WE
Rogue Warriors 2 — 1 Rare Atom
Top Esports 0 — 2 FunPlus Phoenix
Pazar
LNG Esports 2 — 1 OhMyGod
Suning 2 — 0 JD Gaming
EDward Gaming 0 — 2 RNG
Yukarıdaki karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Yedinci haftaya doğru gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:
Kaynak: Playerbros