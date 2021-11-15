Lpg fiyatları İstanbul! Lpg'ye zam son dakika 2021! Oto gaza zam mı geldi? Ankara, İzmir, Bursa LPG oto gaz zammı ne zaman başlayacak?

Lpg fiyatları İstanbul ne kadar? Lpg'ye zam son dakika 2021! Oto gaza zam mı geldi? LPG oto gaz zammı ne zaman başlayacak?

OTO GAZ ZAMMI NE ZAMAN? LPG'YE ZAM MI GELDİ?

Ay başında 49 kuruş zamlanan LPG oto gaza bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gazın satış fiyatı 25 kuruş arttı. Zammın ardından oto gaz ile benzin ve motorin arasındaki makas daha da kapandı. İstanbul'da benzin 8.12 liradan, motorin 8.22 liradan satılırken, LPG oto gazın litresi ise zamla birlikte 6.89 liraya yükseldi.

LPG FİYATLARI İSTANBUL! OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

25 kuruşluk zammın gerçekleşmesi durumunda İstanbul'da 6,64'ten satılan oto gazın fiyatı 6,89'a yükselecek. Oto gazın litresi Ankara'da 6.67'den 6.92'ye, İzmir'de ise 6.53'ten 6.78'e çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

AY BAŞINDA 49 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

LPG oto gazın litresine ay başında büyük bir gelmişti. 2 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre satış fiyatı 49 kuruş artmıştı.

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