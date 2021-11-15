Lpg fiyatları İstanbul! Lpg'ye zam son dakika 2021! Oto gaza zam mı geldi? Ankara, İzmir, Bursa LPG oto gaz zammı ne zaman başlayacak?
Uluslararası piyasalarda fiyat artışı ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, LPG oto gaza zam gelip gelmediği merak ediliyor. Lpg fiyatları İstanbul! Lpg'ye zam son dakika 2021! Oto gaza zam mı geldi? LPG oto gaz zammı ne zaman başlayacak?
Lpg fiyatları İstanbul ne kadar? Lpg'ye zam son dakika 2021! Oto gaza zam mı geldi? LPG oto gaz zammı ne zaman başlayacak?
Ay başında 49 kuruş zamlanan LPG oto gaza bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gazın satış fiyatı 25 kuruş arttı. Zammın ardından oto gaz ile benzin ve motorin arasındaki makas daha da kapandı. İstanbul'da benzin 8.12 liradan, motorin 8.22 liradan satılırken, LPG oto gazın litresi ise zamla birlikte 6.89 liraya yükseldi.
25 kuruşluk zammın gerçekleşmesi durumunda İstanbul'da 6,64'ten satılan oto gazın fiyatı 6,89'a yükselecek. Oto gazın litresi Ankara'da 6.67'den 6.92'ye, İzmir'de ise 6.53'ten 6.78'e çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.
LPG oto gazın litresine ay başında büyük bir gelmişti. 2 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre satış fiyatı 49 kuruş artmıştı.
#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar— Haberler (@Haberler) November 15, 2021
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