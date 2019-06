LÖSEV yıl boyunca kanser hastalarına şifa dağıtacak

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) yıl boyunca kurban bağışlarından gelen etleri yıl boyunca kanser hastalarına ulaştıracak. Et dağıtımı hakkında bilgi veren LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Arzu Çokeken, "Bu ay hedefimiz 30 bin aileye ulaşmak" dedi.

Lösemili hastalara yardım elini uzatan LÖSEV, Türkiye genelinde LÖSEV'e kayıtlı kanser hastalarına ulaşarak yıl boyunca et dağıtımı yapacak. Dün Sivas'ta et dağıtımını gerçekleştiren LÖSEV, bugün Kayseri'de dağıtımlarına devam ediyor. Hastaların kemoterapiden dolayı bağışıklıklarının neredeyse sıfıra düşmesi ve kırmızı etin protein açısından zengin olması sebebiyle, kurban bağışlarından gelen etler 8-9 kiloluk paketler halinde kanser hastalarına ulaştırılacak.

Kanser hastalarının bağışıklıklarını yükseltebilmek için et dağıttıklarını söyleyen LÖSEV Kayseri Temsilciliği Sosyal Hizmet Uzmanı Sema Kaya, "Burada bugün Kayseri'deki ailelerimize et dağıtımı için toplandık. Neden et dağıtımı kısmına gelirsek, kanser tedavisinde kemoterapi alındığı için, bağışıklık sistemi sıfıra kadar düşüyor. En yüksek protein değeri et'de olduğu için ve bu bağışıklıklarını et ile yükseltebilecekleri için de biz, et dağıtımına özen gösteriyoruz. Yaklaşık 8 buçuk 9 kiloluk et paketlerimizle ailelerimize doya doya et yiyebilmeleri için hem de kanser tedavisinde bağışıklıkları yükseltebilmek için et dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi

Annesi kanser hastası olan Zekiye Alpaslan ise, "LÖSEV Derneğinden yardım alıyoruz. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz. Şu an et dağıtımı yapıyorlar. Annem için geldim, bizi aradılar ve buldular. Allah razı olsun sağ olsunlar. Etin kanser tedavisinde çok faydası olduğu için, et dağıtıyorlar. Her konuda yardım ediyorlar. Yardım eden herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ederim" dedi.

LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Arzu Çokeken, bu ay hedeflerinin 30 bin aileye ulaşmak olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bugün burada aslında tüm Türkiye genelinde yapmış olduğumuz eş zamanlı et dağıtımlarımızın bir diğerini gerçekleştiriyoruz. Bu ay 30 bin ailemize kırmızı et ulaştırabilmek amacındayız ve bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Burada da Kayseri'de LÖSEV'e kayıtlı olan ailelerimize yardımlarımızı ulaştırdık. Tüm Türkiye genelinde kırmızı et yardımlarımız devam ediyor. Kurban bayramı döneminde aldığımız bütün kurban bağışlarını, yıl boyunca ailelerimize taze et ve et ürünleri şeklinde iletiyoruz. Bu kapsamda da yine, aylık periyodik şekilde yapmış olduğumuz et dağıtımlarının bir diğerini gerçekleştiriyoruz burada. Bu dağıtımlarımız devam edecek ve yine ailelerimize yıl boyunca kurban yardımlarını ulaştırmaya devam edeceğiz"

Göğüs kanseri olan 58 yaşındaki Leyla Yıldırım da "Ben kanser hastasıyım, göğsüm alındı. Allah devletimizden razı olsun. LÖSEV'in yardımlarıyla çok iyiyiz. Bu yardımlar bizim gibi hastalar için çok güzel bir şey. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ

