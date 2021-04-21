LÖSEV'in ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
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LÖSEV'in ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

LÖSEV'in ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından "Koli Koli Mutluluk" kampanyası kapsamında toplanan ramazan erzakları çocuklar ile ailelerine teslimine başlandı.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından "Koli Koli Mutluluk" kampanyası kapsamında toplanan ramazan erzakları çocuklar ile ailelerine teslimine başlandı.

Vakfın Antalya bürosunu ziyaret eden LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, AA muhabirine, bir aileyi doyurmanın, annelerin yüzünde tebessüm oluşturmanın ve hasta çocukları iyileştirmenin güzel bir ibadet olduğunu söyledi.

LÖSEV'E kayıtlı 45 bin hasta ve aileleri için hazırladıkları temel gıda maddelerinden oluşan kolilerin dağıtımının başladığını bildiren Ünver, yaklaşık 10 bine yakın aileye yardımları ulaştırdıklarını kaydetti.

Ünver kampanyanın sürdüğünü ve halkın desteğini beklediklerini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde lösemiyle mücadele eden çocukların yanı sıra ailelerinin de zor günler geçirdiğini aktaran Ünver, "Ramazan ayında dayanışma anlamında çok daha güçlü bir şekilde ailelerimizle olmamız gerektiğini inanıyoruz. Bunu da ancak bağışlarla sağlıyoruz. Bugüne kadar vakfımıza yapılan bağışları her zaman olduğu gibi, ihtiyaç oranında ve eşit miktarda dağıtmaya devam edeceğiz. İhtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere fitre ve zekatları da kabul ediyoruz." dedi.

Ünver, Antalya'da lösemili çocuklar ve hastalar için çok amaçlı bir tesis kurmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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