LÖSEV'den kanser hastalarına et yardımı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nca (LÖSEV) Kahramanmaraş'ta 200 kanser hastasına kırmızı et yardımında bulunuldu.

LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Arzu Çokeken, gazetecilere yaptığı açıklamada, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkinlerin iyileşmesi için protein ağırlıklı beslenmenin önemini vurguladı.

Protein kaynağı olan et ve et ürünlerinin tüketilmesinin hastaların beslenmesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ve sağlıklı beslenen lösemi hastalarının tedavi sürecini daha kolay atlatabileceklerini dile getiren Çokeken, şunları kaydetti:

"Kanser hastaları protein bakımından güçlü gıdalarla beslenmek durumundalar. O yüzden biz de mutlaka aylık periyodlar şeklinde ailelerimize kırmızı et yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Şu ana kadar 30 binin üzerinde aileye kırmızı et yardımlarımızı ulaştırdık. Bugünde Kahramanmaraş'ta ailelerimizle buluştuk. Maraş'ta 200 kayıtlı hastamız var. Türkiye genelinde 30 bini geçtik. Bölgede de yaklaşık 5 bin hastamız var."

Kaynak: AA