Lösemiyle mücadele eden 'Maskeli Şebnem' lösemiye yenik düştü
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Lösemiyle mücadele eden 'Maskeli Şebnem' lösemiye yenik düştü

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan ve üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem Köseoğlu, İstanbul'daki tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

15.09.2020 00:56 | Son Güncelleme: 15.09.2020 09:29

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bu yıl nisan ayında üçüncü kez lösemiye yakalanan ve İstanbul'daki bir hastanede tedavisine devam edilen öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu (31), yaşamını yitirdi. Köseoğlu, lösemiye karşı verdiği mücadele dolayısıyla 'Maskeli Şebnem' adıyla biliniyordu.

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu, 2018 yılı Eylül ayında lösemiye yakalandı. Yaklaşık 3 aylık kemoterapinin ardından hastalığı yenen Köseoğlu, 2019 mayıs ayında rutin kontrolleri sırasında ikinci kez lösemiye yakalandığını öğrenince İstanbul'daki bir hastanede tedaviye başladı. Köseoğlu için sosyal medyada kök hücre bağışı için kampanya başlatılırken, siyasetinden spor dünyasına tüm Türkiye bu kampanyaya destek verdi. Köseoğlu için uygun ilik 2019 yılının Kasım ayında bulundu ve 11 Aralık'ta nakil gerçekleştirildi.

Lösemiyle mücadele eden 'Maskeli Şebnem' yaşamını yitirdi

ÜÇÜNCÜ KEZ NÜKSETTİ

Şebnem Köseoğlu 2020 Nisan ayında rutin kontrollerine gittiğinde, hastalığının üçüncü kez nüksettiğini öğrendi. Lösemiyle savaşan ve sosyal medya paylaşımlarıyla 'Maskeli Şebnem' olarak bilinen Şebnem Köseoğlu'nun durumu kötüleşmeden önce Kızılay tarafından yeniden bağış kampanyası başlatıldı. Şebnem Köseoğlu İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam üzeri hayatını kaybetti.

Lösemiyle mücadele eden 'Maskeli Şebnem' lösemiye yenik düştü

Kaynak: DHA

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