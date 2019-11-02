Lorem Ipsum ne demek, ne işe yarar? Lorem Ipsum anlamı

02.11.2019 17:09

Google'da bile henüz taslak halinde olan sitelerin sıralandığı Lorem ıpsum kavramı, metro istasyonlarına asılan 15 Temmuz afişleri ile gündem oldu. Teknik, yaklaşık 500 yıl önce kullanılmaya başlandı. İşte, Lorem Ipsum neden kullanılır? Lorem Ipsum tarihi, kullanım alanları…

LOREM IPSUM NEDİR? LOREM IPSUM ANLAMI

Şimdilerde dijital dünyada sıkça karşımıza çıkan Lorem Ipsum aslında çok öncelere dayanıyor ve yıllardan beridir matbaa içerisinde de kullanılıyor. Lorem Ipsum en basit haliyle yapılan yazılı çalışmalarda yazının nasıl görüneceğini anlayabilmemiz için kullandığımız taslak bir metindir.

LOREM IPSUM TARİHİ

Basım tekniği olarak yaklaşık 500 yıl önce bir matbaacının baskılar için hazırladığı font model kitabında kullanıldı. Yıllar içerisinde kullanım alanı genişledi. Lorem Ipsum'un tarihi milattan önce 45 (MÖ.43) yılına kadar dayanıyor. O tarihlerde Çiçero tarafından yazılan "İyi ve Kötünün Uç Sınırları" kitabının 1, 30 ve 32. sayfalarında kullanıldı.

LOREM İPSUM DOLOR SİT AMET NE DEMEK?

Kelimenin tam anlamı kesin olarak bilinmese de Çiçero'ya göre "Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit..." kelimesinin anlamı şu şekilde;

"Acıyı seven, arayan ve ona sahip olmak isteyen hiç kimse yoktur. Nedeni basit. Çünkü o acıdır..."

LOREM IPSUM NE İŞE YARAR, NEDEN KULLANILIR?

Toplumda, içindeki yazılarla bir tasarımı değerlendirmek zor olduğundan, insanların sadece tasarıma odaklanabilmeleri adına Lorem Ipsum düşünülmüş bir tekniktir. Aynı zamanda Lorem Ipsum sayesinde tasarımcılar, yazı formu da kullanıldığı için tasarımın daha önceden nasıl göründüğünü görme şansı yaratıyor. Bu yöntem matbaa, online ve tasarım dünyasında kullanılır.