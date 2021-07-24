Londra'nın Hoxton bölgesinde halk 17. yüzyıl İngiliz köle tacirinin heykelinin yıkılmasını istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Londra'nın Hoxton bölgesinde halk 17. yüzyıl İngiliz köle tacirinin heykelinin yıkılmasını istiyor

Anadolu Ajansı / Ahmet Gürhan Kartal - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Genel görüntüler LONDRA - (AA) Londra'nın Hoxton bölgesindeki bir müzenin cephesi, George Floyd'un geçen yıl ABD'de polis tarafından öldürülmesinin ardından beklenmedik bir savaş alanına dönüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Genel görüntüler LONDRA - (AA) Londra'nın Hoxton bölgesindeki bir müzenin cephesi, George Floyd'un geçen yıl ABD'de polis tarafından öldürülmesinin ardından beklenmedik bir savaş alanına dönüştü.

İngiliz evleri ve bahçelerindeki yüzyıllar boyunca süregelen değişimleri araştıran "Ev Müzesi", eski adıyla Geffrye Müzesi, dış cephesinde yer alan köle tüccarlığı yapmış Sör Robert Geffrye'nin heykeli sebebiyle ırkçılık karşıtı grupların eylem merkezi haline geldi.

Floyd'un öldürüldüğü geçen Mayıs ayından bu yana yerel aktivistler, Geffrye'nin İngiltere - Afrika köle ticaretindeki rolünü kamuoyuna duyurup, heykelin kaldırılması için kampanya düzenlediler.

Bölge halkının katılım sağladığı Geffrye heykelinin kaldırılmasına ilişkin kamuoyu yoklamasında, Halkın %71'inin heykelin kaldırılmasını desteklediği görülse de, bu oran müze yönetimi için yeterli olmadı.

Heykelin kaldırılması için kampanya yürüten "Hackney Irkçılığa Karşı Dur" grubunun bir üyesi olan Sasha Simic, Kültür Bakanı Oliver Dowden'ın müzenin finansmanının etkileneceği sebebiyle heykelin kaldırılmaması üzerine müzeyi "tehdit ettiğini" iddia etti.

Bu iddia karşısında, Anadolu Ajansı tarafından Dowden'a yöneltilen e-posta talepleri yanıtsız kaldı. Müze ise iddiayı doğrudan ele almayı reddetti, ancak heykeli yerinde tutmanın "hükümetin kararı" olduğunu ifade etti.

Londra'nın Hoxton bölgesinde halk 17. yüzyıl İngiliz köle tacirinin heykelinin yıkılmasını istiyor
Londra'nın Hoxton bölgesinde halk 17. yüzyıl İngiliz köle tacirinin heykelinin yıkılmasını istiyor
Londra'nın Hoxton bölgesinde halk 17. yüzyıl İngiliz köle tacirinin heykelinin yıkılmasını istiyor
Londra'nın Hoxton bölgesinde halk 17. yüzyıl İngiliz köle tacirinin heykelinin yıkılmasını istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Gürhan Kartal

Son dakika haberi | Malezya polisi, Bitcoin madenciliğinde kullanılan cihazların üstünden silindirle geçti
Son dakika haberi | Malezya polisi, Bitcoin madenciliğinde kullanılan cihazların üstünden silindirle geçti
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu
Midibüsle çarpışan motosikletteki anne feci şekilde hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı
Midibüsle çarpışan motosikletteki anne feci şekilde hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Fatma Girik Demet Akalın Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ali Koç Burak Elmas Rachid Ghezzal Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Londra'nın Hoxton bölgesinde halk 17. yüzyıl İngiliz köle tacirinin heykelinin yıkılmasını istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 13:53:00. #1.16#

title