Londra Moda Haftası'na Bora Aksu Damgası

DÜNYA modasının kalbinin attığı Londra Moda Haftası, ünlü Türk modacı Bora Aksu'nun defilesi ile başladı. Bora Aksu, Londra Moda Haftasının açılış gününde 2018-2019 Sonbahar-Kış koleksiyonunu sunarken yabancı basını kendisine hayran bıraktı. Aksu'nun "En iyi koleksiyonum" dediği defilesini ünlü isimler de izledi.

'KENDİ MODANIZI KENDİNİZ YARATIN'

Defileden sonra DHA'ya açıklama yapan Bora Aksu, çok duygulandığını ifade ederek; "En iyi koleksiyonlarımdan biriydi. Geçmişteki bütün koleksiyonların hepsinin en iyi parçaları bu koleksiyonda toplandı. Çok duyguluyum" dedi.

ERKEK KILIĞINA GİREN KADINDAN ESİNLENİYOR

Aksu 2018-2019 Sonbahar-Kış koleksiyonunda 19. yüzyılda yaşamış İrlandalı bir kadın doktordan, Margaret Ann Bulkley'den esinlendiğini ifade etti. Tüm koleksiyonunu tıp okuyabilmek için erkek kılığına girip adını değiştiren kadın doktor üzerine kuran Aksu şöyle konuştu:

"O dönemde kadınların üniversiteye girmelerine izin verilmediği için Margaret Ann Bulkley, erkek kılığına girerek üniversiteye giriyor ve hayatının geri kalanını da o şeklide devam ediyor. Bütün koleksiyonu onun üzerine kurdum. Hem erkek hali hem de gerçek hayatta evdeki kadın hali. Ölürken de isteği kıyafetleriyle gömülmekti. Kimsenin öğrenmesini istemiyordu ama öldükten sonra ortaya çıktı bu koleksiyonumun bütün kahramanı o oldu."

İlkbahar yazın moda renkleri hakkında da yorum yapan Aksu, bayanlara da tavsiyelerde bulundu. Renkleri seçerken çok iyimser ve optimistik davrandığını ve pastelleri kullandığını ifade eden Aksu; "Renklerde kontras olmasına dikkat ettim. Bayanlar kendileri olsunlar. Moda artık trendlerin baskısı altında olmadığı için bayanların artık kendilerini tanıyıp bireysel olarak ne yapmak istediklerini öğrendikleri bir dönem. Bu yüzden kadınlar kendilerine ne yakışıyorsa, hangi rengi kendilerine yakın hissediyorlarsa o renkleri seçsinler" diye konuştu.

ÖZER: TÜRK MODACIMIZLA GURUR DUYDUK

Ünlü işadamı Hüseyin Özer de izleyenler arasındaydı. Defileyi çok beğendiğini söyleyen Özer, "Muhteşem bir moda gösterisiydi. Türk modacımızla gurur duyuyorum" dedi.

BORA AKSU KİMDİR?

Bora Aksu 2003 yılında Moda dünyasının en prestijli okullarından Central Saint Martins College of Art' ta Master eğitimini en iyi derece ile tamamladı. Aksu ilk defilesinden sonra İngiltere Moda konseyi tarafından resmi listeye alındı ve üst üstte dört kez yeni jenerasyon ödülünü kazandı.

Siena Miller, Keira Knightley gibi dünyaca ünlü sanatçıları giydiren Bora Aksu, Londra Moda haftasında yarattığı farklı çizgiyle etki yaratmaya devam ediyor.

KUTNU KUMAŞINI DÜNYAYA TANITMIŞTI

Geçen Eylül ayında düzenlediği 2018 İlkbahar- Yaz koleksiyonunda Gaziantep'in Kutnu kumaşını en sıkı takipçileri ve uluslararası kamuoyunun önüne kendi yorumlarını katarak sunan Bora Aksu, Sonbahar-Kış 2014-15 koleksiyonuyla birlikte Londra Moda Haftası'nda 25'inci showunu gerçekleştiriyor. - Londra