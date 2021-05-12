Londra'da Thames Nehri'nden kurtarılan mink balinası, uyutuldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Thames Nehri'nde mahsur kalan ve daha sonra saatler süren kurtarma operasyonuyla sıkıştığı nehirden kurtarılan mink balinası, aşırı stresten dolayı uyutuldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Thames Nehri'nde mahsur kalan ve daha sonra saatler süren kurtarma operasyonuyla sıkıştığı nehirden kurtarılan mink balinası, aşırı stresten dolayı uyutuldu.

Thames Nehri'nin Richmond Lock bölgesinde pazar günü mahsur kalan ve uzun saatler boyunca yapılan çalışma sonucunda kurtarılan mink cinsi balina, yaşadığı aşırı stresten dolayı uyutuldu. Yetkililer, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki balinanın insani şartlarda uyutulduğunu teyit etti. Yapılan açıklamada "Sağlık görevlileri, hayvanın nehre geri kaymasını önlemek için şişirilebilir dubalar kullandı, bu da Londra Zooloji Derneği'nden veteriner ekibinin hayvanı daha fazla değerlendirmesine ve acısını sona erdirmesine izin verdi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı