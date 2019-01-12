Londra'da "Sarı Yelek" Gösterileri

Fransa'da başlayan "sarı yelek" akımından esinlenen aşırı sağ ve sol gruplar Londra'da gösteriler düzenledi.

Başkentin Saint James semtinde metro istasyonu önünde toplanan aşırı sağcı "sarı yelekli" eylemciler, İslam ve göçmen karşıtı pankartlar taşıdı.

Yaklaşık 100 eylemcinin katıldığı gösteride, geçen hafta parlamento önünde iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Brexit karşıtı milletvekili Anna Soubry'yi sözle taciz eden aşırı sağcı militan James Goddard polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişilik grup, Fransa'daki sarı yelek hareketinin liderlerinden Erick Simon ve Laurie Martin'in de yer aldığı kortejle Trafalgar Meydanı'na yürüdü.

Hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı slogan atan grup, erken seçim talep eden dövizler taşıdı.

Eylem Trafalgar Meydanı'nda mitinge dönüşürken, ana muhalefetteki İşçi Partisinin Gölge Maliye Bakanı John McDonnell ile Fransız sarı yelek eylemcileri Simon ve Martin meydandaki kalabalığa hitap etti.

Miting devam ederken Trafalgar Meydanı'na giren bir grup aşırı sağcı ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

Kaynak: AA