Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye hareket etti
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Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye hareket etti

Antalya'da kafaları yapışık halde dünyaya geldikten sonra İngiltere'nin başkenti Londra'da operasyonla birbirinden ayrılan ikizler Türkiye'ye hareket etti.

10.06.2020 06:10 | Son Güncelleme: 10.06.2020 06:15

Antalya'da kafaları yapışık halde dünyaya geldikten sonra İngiltere'nin başkenti Londra'da operasyonla birbirinden ayrılan ikizler Türkiye'ye hareket etti.

Derman ve Yiğit adlı ikizler ile ebeveynleri Ömer ve Fatma Evrensel Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Londra'nın Luton havalimanından Ankara Esenboğa Havalimanına doğru yola çıktı.

Aileyi Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Başkonsolos Çınar Ergin ile diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ameliyat

İkizler Alanya ilçesinde 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi.

Antalya'da ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi gören, kafaları yapışık olduğu için zorlu bir yaşam mücadelesi veren siyam ikizlerinin hikayesini, Anadolu Ajansının (AA) haberleştirmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı devreye girdi.

Benzer ameliyatların gerçekleştirildiği İngiltere'deki Great Ormond Street Hastanesi yetkilileri de AA muhabiri aracılığıyla aileyle irtibat kurdu. İngiltere'deki ameliyatı gerçekleştirecek ekip ile Türk doktorlar, aileyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürüldü.

Aralarında iki Türk doktorun da bulunduğu 42 hekimin yer aldığı ekip, üç büyük operasyon gerçekleştirdi. Yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan Derman ve Yiğit'e hastanede bir süre tedavi uygulandı.

Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye hareket etti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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