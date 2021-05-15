- Londra'da İsrail karşıtı protesto
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- Londra'da İsrail karşıtı protesto

İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ - Haberler | 3. Sayfa

- Londra'da İsrail karşıtı protesto İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

- Londra'da İsrail karşıtı protesto

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik acımasız saldırıları devam ederken, dünya genelinde çeşitli ülkelerde İsrail karşıtı protesto gösterileri düzenleniyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, İsrail'in başta Gazze ve Kudüs'te olmak üzere Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek için sokaklara döküldü. Kentte bulunan İsrail konsolosluğu önünde toplanan kalabalık, İsrail karşıtı sloganlar attı. Filistin'e olan desteğin teyit edildiği gösterilerde, bir protestocu İsrail konsolosluğu yakınlarında bulunan bir otelin bahçesindeki İngiltere bayrağını indirerek, yerine Filistin bayrağı astı.

- Londra'da İsrail karşıtı protesto
- Londra'da İsrail karşıtı protesto
- Londra'da İsrail karşıtı protesto
- Londra'da İsrail karşıtı protesto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ

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