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London Fashion Week'e Türk sponsor

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London Fashion Week'e Türk sponsor

Hairbysam adını verdiği salonuyla Londra'da hizmet sunan İzmirli kuaför Samet Zili, eylül ayında gerçekleştirilecek dünyanın en önemli moda haftalarından London Fashion Week'e sponsor olduklarını açıkladı.

Hairbysam adını verdiği salonuyla Londra'da hizmet sunan İzmirli kuaför Samet Zili, eylül ayında gerçekleştirilecek dünyanın en önemli moda haftalarından London Fashion Week'e sponsor olduklarını açıkladı.

Dünya moda çevrelerinin heyecanla beklediği London Fashion Week (Londra Moda Haftası) için geri sayım başladı. Organizasyon, 22 Eylül Çarşamba günü start alacak. Moda dünyasına yön veren etkinliğin perde arkasında bu yıl bir Türk de yer alacak. Uzun süredir İngiltere'de yaşayan ve Hairbysam adlı salonuyla Londra'da hizmet sunan İzmirli kuaför Samet Zili, London Fashion Week'in saç sponsorluğunu üstlendiklerini açıkladı. Zili, etkinlikte ekibiyle beraber kuliste yer alacak, podyuma çıkacak ünlü mankenlerin saç tasarımlarını yapacak. İngiltere'de çok sayıda ünlü ismin de tercih ettiği Samet Zili, böylesi büyük bir organizasyona sponsor kimliğiyle dahil oldukları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. - İZMİR

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