Lolipoplu kapağı olay yaratan Gülşen, bu sefer de sakızlı fotoğrafını paylaştı - Haberler

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Lolipoplu kapağı olay yaratan Gülşen, bu sefer de sakızlı fotoğrafını paylaştı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Son sahnesinde bir erkek seyircinin kucağına oturduğu görüntüyle gündeme bomba gibi düşen Gülşen, Lolitop albümünün kapak fotoğrafını paylaştı. Gülşen, çok konuşulan şekerli fotoğrafının ardından bu sefer de sakız patlattığı bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir süredir sahnelerinde tercih ettiği kıyafetlerle adından söz ettiren Gülşen, yeni albümü Lolipop için hazırlıkları tamamladı. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan şarkıcı, albümünde yer alacak fotoğrafları da paylaşmaya başladı.

Ünlü şarkıcının cuma günü yayınlayacağı 'Lolipop' şarkısının kapak fotoğrafı sosyal medyada yer aldı. 45 yaşındaki şarkıcı, kapakta lolilop yaladığı pozundan sonra bu sefer de sakız patlattığı bir fotoğrafını paylaştı. Gülşen'in 1,7 milyon takipçili Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflar kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Lolipoplu kapağı olay yaratan Gülşen, bu sefer de sakızlı fotoğrafını paylaştı

Gülşen'in pozlarına ünlü isimler de sessiz kalamadı. Demet Özdemir, fotoğrafa alev emojisi koyarken Gülşah Saraçoğlu da "Muhteşem" yorumunu yaptı. Selin Ciğerci ise "Ben dayanamıyorum ama meraktan öleceğim" dedi.

Lolipoplu kapağı olay yaratan Gülşen, bu sefer de sakızlı fotoğrafını paylaştı

Ünlü şarkıcı Gülşen, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı. Şarkıcı, parçasını söylediği esnada erkek seyircilerden birinin kucağını oturdu. O esnada seyircinin ise Gülşen'in kalçasına tokat atması dikkat çekti. O anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaştı. Söz konusu kişinin, Gülşen'in dünyaca ünlü bir markanın halkla ilişkiler sorumlusu olan yakın arkadaşı Tolga Sezgin çıktı.

Lolipoplu kapağı olay yaratan Gülşen, bu sefer de sakızlı fotoğrafını paylaştı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Instagram, Gülşen, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Melis Okuyan:

Ne olduysa pandemiden sonra oldu. Çok mu aç kaldılar ne?????????? pandemi de sahne alamamışlardı Heralde acısını çıkartıyorlar.. gel de artık bunlara saygı göster. Parayı kazanıyorlar belki ama saygınlığını seyircinin saygısını kaybediyorlar

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