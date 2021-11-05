LOL, VALORANT ve diğer Riot oyunları artık Epic Games mağazasında!

Riot Games ve Epic Games, Riot'un bazı oyunlarını Epic Games mağazasına getirmek için bir araya geliyor. Bugünden itibaren League of Legends , VALORANT, Legends of Runeterra ve Teamfight Tactics , Epic Games başlatıcısı üzerinden satın alınıp oynanabilecek.

Epic Games'e göre , "yerleşik oyuncular hala mevcut hesaplarına giriş yapabilecek ve mevcut arkadaş listelerini kullanabilecekler."

Oyuncular VALORANT , League, TFT ve LoR oyuncuları bu oyunları başlatmak için yeni Riot istemcisini kullanmaya devam edebilir. Epic Games başlatıcısını aracı olarak kullanmak, hem yeni hem de önceden var olan oyuncular için tamamen isteğe bağlı olacak.

Bugün erken saatlerde, Riot ve Epik bir crossover açıkladı ve Jinx'i, şirketler arasında Legends Ligi için, Fortnite' a ekledi. Bu promosyon RiotX denilen bir ay sürecek etkinliğin bir parçası olacak.

Epic Games Store Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Steve Allison, "Riot Games, dünyanın en iyi geliştiricilerinden ve çığır açan eğlence serilerinin yaratıcılarından biridir" dedi. "Epic Games Store aracılığıyla oyunlarını milyonlarca yeni oyuncuya getirmek için bizimle ortak olmayı seçtikleri için heyecanlıyız."

League, VALORANT, TFT ve Legends of Runeterra şu anda Epic Games mağazasında mevcut. Riot's Arcane, Netflix'te 6 Kasım'da başlayacak.

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