LoL sistem gereksinimleri 2021! LoL kaç GB? League of Legends önerilen PC donanım özellikleri nedir?

Dünyanın en çok oynanan online oyunlarından birisi League of Legends namı diğer LoL oyunudur. Oyun 5'e 5 bir haritada oynanır. Rakibin kulelerini ve Nexus'u yıkan takım oyunu kazanır. Dünya çapında milyonlarca oyuncusu ile adından söz ettiren strateji oyunu League of Legends'in PC için sistem gereksinimleri nelerdir? Lol sistem gereksinimleri nedir? LoL kaç GB? LoL hangi bilgisayarlara yüklenebilir? LoL nedir? Detaylar haberimizde...

LoL (League of Legends) dünyada en çok oynanan oyunların başında geliyor. Sadece belli bir ülkede değil hemen hemen çoğu ülkede oynanmaktadır. Her yıl birçok büyük turnuvası düzenlenen League of Legends milyonlarca oyuncu tarafından severek oynanıyor. Oyunu oynamak isteyenler bilgisayardan resmi sitesinden indirip ücretsiz şekilde oynayabilirler. Peki, PC LoL sistem gereksinimleri nelerdir? LoL sistem gereksinimleri minimum ve maksimum kaçtır?

LOL HANGİ BİLGİSAYARLARA YÜKLENEBİLİR?

League of Legends oyunu bir strateji oyunu ve 2009 çıkışlı olduğundan dolayı sistem gereksinimleri çok yüksek değildir. Günümüzde çoğu bilgisayarlara yüklenir diyebiliriz. Ama burada önemli olan yüklendikten sonra oyunda alınan performanstır. Bazı bilgisayarlar full kalite oyunu rahat çalıştırabilirken bazı bilgisayarlar ise düşük ayarlarda bile oyunda donma yaşayabiliyor. İşte bu bakımdan minimum ve maksimum lol sistem gereksinimlerine bakmanız gerekmektedir. Lol sistem gereksinimlerine bakarak bilgisayarınız oyunu kaldırır mı yoksa kaldırmaz mı öğrenebilirsiniz. Şimdi lol sistem gereksinimlerine geçelim. Hem Windows hem de iOS bilgisayarlar için sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir.

LOL (LEAGUE OF LEGENDS) SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?

WİNDOWS PC İÇİN LOL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

LoL En Düşük Sistem Gereksinimleri:

3 GHz işlemci (SSE2 yönerge kümesi veya daha üstünü desteklemeli)

2 GB RAM

12 GB boş sabit disk alanı

Shader 2.0b sürümü uyumlu ekran kartı

1920x1200'e kadar ekran çözünürlüğü

DirectX v9.0c veya daha üst sürüm desteği

Windows 7, Windows 8 ya da Windows 10

LoL Önerilen Sistem Gereksinimleri:

3 GHz çift çekirdekli işlemci

4 GB RAM

16 GB boş sabit disk alanı

Nvidia GeForce 8800 veya AMD Radeon HD 5670 ya da eşdeğeri ekran kartı (512 MB veya daha fazla ekran kartı belleğine (VRAM) sahip paylaşımsız GPU)

DirectX v9.0c veya daha üst sürüm desteği

En güncel Service Pack kurulu Windows 7, Windows 8.1 ya da Windows 10

LoL İdeal Donanım Tavsiyeleri:

En Düşük CPU : 3.0 GHz işlemci

Önerilen CPU : 3 GHz çift çekirdekli işlemci

En Düşük Bellek (RAM) : 1 GB RAM

Önerilen Bellek (RAM) : 4 GB RAM

En Düşük Disk Alanı : 12 GB boş sabit disk alanı

Önerilen Disk Alanı : 16 GB boş sabit disk alanı

MAC PC İÇİN LOL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

LoL En Düşük Özellikler (Sistem Gereksinimleri):

3 GHz işlemci (SSE2 yönerge kümesi veya daha üstünü desteklemeli)

2 GB RAM (4 GB RAM tavsiye edilir)

5 GB boş sabit disk alanı

NVIDIA GeForce 8600M GT/ ATI Radeon HD 2600 ya da daha iyisi

1920x1200'e kadar ekran çözünürlüğü

OS X 10.10 (Yosemite)ila macOS 10.14 (Mojave)

LoL Önerilen Özellikler (Sistem Gereksinimleri):

3 GHz çift çekirdekli işlemci (SSE2 yönerge kümesi veya daha üstünü desteklemeli)

4 GB veya daha fazla RAM

10 GB boş sabit disk alanı

NVIDIA GeForce 330M/ ATI Radeon HD 4670 ya da daha iyisi

macOS 10.13 (High Sierra) ve macOS 10.14 (Mojave)

LEAGUE OF LEGENDS NEDİR?

League of Legends (kısaca LoL, Türkçe anlamı: Efsaneler Ligi), Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu. 27 Ekim 2009 tarihinde Riot Games'in ilk oyunu olarak "League of Legends: Clash of Fates" adıyla piyasaya çıkmıştır. MOBA türü strateji oyunudur. Oyun Warcraft III haritası olan Defense of the Ancients örnek alınarak yapılmıştır. Oyunun baş tasarımcısı, Defense of the Ancients (DotA) haritasını tasarlayan Steve Feak'dir.

LoL Şampiyonlar:

Oyuncuların oynadığı karakterlerdir. Her şampiyonun kendine özgü yetenekleri ve nitelikleri bulunur. 6 Ağustos 2020'den itibaren oyunda toplamda 150 tane şampiyon bulunmaktadır. Her şampiyon Dövüşçü, Büyücü, Alan Kontrolcüsü, Nişancı, Avcı, Tank veya Uzman sınıflarından en az bir tanesine mensuptur. Genellikle bir pasif ve üç temel yeteneğe ve bir ulti yeteneğine sahiptir. Oyunun hikâyesine bakıldığında bu karakterler League of Legends evreni olan Runeterra'da bulunurlar.

LoL Minyonlar:

Takımların merkez üslerinden dalgalar halinde yola çıkan ve bir koridor üzerinden karşı merkeze doğru ilerleyen, oyunun en basit birimleridir. Minyonların amacı rakiplere saldırıda bulunmaktır. Öldürüldüklerinde şampiyonlara altın ve deneyim kazandırırlar. 4 tane minyon türü bulunur: Büyücü minyon, dövüşçü minyon, kuşatma minyonu ve süper minyon.