LoL 11.4 yama notları açıklandı: Güçlenen ve zayıflayan şampiyonlar!

LoL 11.4 yama notları oyunseverlerle paylaşıldı. Bu yamada oyunseverler neler ile karşılaşacak? Lol 11.4 yaması ile güçlenen şampiyonlar ve zayıflayan şampiyonlar da belli oldu. İşte oyunseverlerin dikkatle beklediği 11.4 yamasıyla ilgili tüm açıklananlar!

Kullacınıların merakla beklediği League Of Legends 11.4 yamaları sonunda paylaşıldı. Bu yamada bir çok düzenleme yer alıyor bu yama sayesinde oyuncular daha rahat bir oyun keyfi sürecek. Samira'nın bir noktadan bir noktaya uçarak saldırması gibi bir çok düzenleme yapılarak oyunculara çeşitli imkanlar sunulacak.

LEAGUE OF LEGENDS 11.4 YAMALARI BERABERİNDE NELERİ GETİRECEK?

Shio Shoujo ve Mom Cat'in beraber hazırladıkları yama notları, şampiyonların haksız rekabete yol açabilecek özelliklerini komple silecek gibi gözüküyor. Zayıf şampiyonlara ve bir diğer çok şampiyonun artık eli daha güçlü olacak gibi duruyor. Bu güncellemede oyunseverlere bir haber vermek gerekirse diğer güncellemelere nazaran farklı bir kostüm getirilmedi. Ama 11.5 güncellemesinde oyuncuları daha güzel kostümler bekliyor olacak.

LOL 11.4 GÜÇLENEN ŞAMPİYONLAR

Amumu: Canı 615'e çıktı. E (Sinir Krizi) taban hasar 75/100/125/150/175 olarak güncellendi.

Braum: R (Freljord Karşılaması) bekleme süresi 120/100/80 saniye olarak değiştirildi.

Caitlyn: Hasar büyüme oranı 3,8'e, saldırı hızı büyüme oranı %4'e çıkarıldı.

hızı büyüme oranı %4'e çıkarıldı. Fiora: Pasif (Düellocunun Dansı) işaret hasarı %3 (100 SG başına +%5,5) olarak değiştirildi.

Jinx: Taban canı 610'a çıkarıldı.

Katarina: R (Ölüm Çiçeği) işaret hasar oranı %25/30/35, bıçak başına hasar %16 İlave SG (%100 Toplam SH başına +%12,8) oldu.

Urgot: W (İmha) isabet hasarı oranı %75'e çıkarıldı.

Lee Sin: Q (Ses Dalgası) bekleme süresi 10/9/8/7/6 saniye olarak arttırıldı.

Soraka: Q (Yıldız Yağmuru) hareket hızı ilavesi %20/22,5/25/27,5/30, W (Astral İlham) taban iyileştirme 100/135/170/205/240 oldu.

Talon: W (Biç Çek) bekleme süresi 9/8,5/8/7,5/7 saniye, ilave hasar oranı %55 SG oldu.

Tryndamere: Taban hasarı artık 72.

Varus: W (Maraz Sadağı) güçlendirilmşi ilave hasarı artık Q'nun yoğunlaşma süresine bağlı olarak %0-80 artıyor, azami eksik can hasarı 1/4/7/10/13. seviyelerde %10,8/14,4/18/21,6/25,2 olarak değiştirildi.

Veigar: Q (Uğursuz Saldırı) bedel 30/35/40/45/50 olarak güncellendi, R (Ezeli Patlama) bekleme süresi 120/90/60 saniye oldu.

LOL 11.4 ZAYIFLATAN ŞAMPİYONLAR