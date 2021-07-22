Loki 2. sezon ne zaman? Loki 2. Sezon tarihi açıklandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Loki 2. sezon ne zaman? Loki 2. Sezon tarihi açıklandı mı?

Loki 2. sezon ne zaman? Loki 2. Sezon tarihi açıklandı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Loki 2. sezon ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Marvel'ın Disney Plus dizisi Loki'nin birinci sezonunun final yapmasının ardından yeni sezon müjdesi geldi. Dizinin hayranları merak ediyor. İşte, Loki 2. sezon ne zaman çıkacak? Loki 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Loki 2. sezon ne zaman? Loki 2. Sezon tarihi açıklandı mı?

Loki 2. sezon ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Marvel'ın Disney Plus dizisi Loki'nin birinci sezonunun final yapmasının ardından yeni sezon müjdesi geldi. Dizinin hayranları merak ediyor. İşte, Loki 2. sezon ne zaman çıkacak? Loki 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Loki 2. sezon ne zaman? Loki 2. Sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde…

LOKİ 2. SEZON NE ZAMAN?

Marvel'ın hem çizgi roman evrenindeki hem de sinema evrenindeki önemli karakterlerinden biri olan Loki'nin hem dizisi devam edecek hem de filmi yapılacak.

Doctor Strange'in ikinci filmi olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness'da Loki karakterine de yer verilecek.

Loki dizisinin 2. sezon onayı geldi ancak yayın tarihi henüz belli değil.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 25 Mart 2022'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Sam Raimi üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise şimdilik Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor ve Benedict Wong bulunuyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mesut Özil Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Loki 2. sezon ne zaman? Loki 2. Sezon tarihi açıklandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 21:28:34. #1.16#

title