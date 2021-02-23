Lokantalar açıldı mı? Lokantalar ne zaman açılacak? Mart ayında lokantalar açılıyor mu?

Pandemi nedeniyle kısıtlama tedbirleri kapsamına alınan lokantalar hakkında araştırmalar yapılıyor. Lokantalar hakkında Mart ayında lokantalar açılıyor mu, lokantalar ne zaman açılacak ve lokantalar açıldı mı gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Lokantalar hakkında alınan kısıtlama kararı ile uzun süredir lokantalar yasak vardı. Lokantalar ne zaman açılacak konusuna ilişkin araştırmalar devam ediyor. Son yapılan Bakanlar Kurulu sonrası gözler 1 Mart tarihine çevrildi. Peki, büyük bir merakla beklenen lokantalar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

LOKANTALAR AÇILDI MI?

17 Şubat akşamı yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalarla şu ifadeleri kullandı.

Salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları paylaşmak istiyorum. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane sahibi ve çalışan esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.