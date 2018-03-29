Lokantadan Çıkan Yangında İki İşyeri ve Bir Ev Küle Döndü

BURSA'da bir lokantada çıkan yangında, bitişikteki işyeri ve bir ev de küle döndü.

Olay, saat 02.30 sıralarında Bursa'nın Merkez Yıldırım İlçesi Gökdere Pazar Alanı'nda meydana geldi. Kapalı olan bir lokantada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak bitişikte bulunan bir ev ve oto tamirhanesine de sıçradı. Alevler gökyüzünü aydınlatırken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 5 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri müdahale etti. Çevredeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın, yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınırken iki işyeri ve bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa