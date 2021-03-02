Lokantacılar Federasyonu'ndan kontrollü normalleşme sürecinde tedbirlere hassasiyetle uyum çağrısı

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Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dün açıklanan kontrollü normalleşme sürecinde tedbirlere uyum konusunda esnaf kadar vatandaşa da sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Tekrardan kapanmamak adına tedbirlere...

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dün açıklanan kontrollü normalleşme sürecinde tedbirlere uyum konusunda esnaf kadar vatandaşa da sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Tekrardan kapanmamak adına tedbirlere uyum konusunda ulusal bir seferberlik gerekiyor." dedi.

Yenice, İzmir'in Konak ilçesindeki lokantasında AA muhabirine yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kontrollü normalleşme kararlarıyla lokantaların 105 gün sonra yeniden hizmet vermeye başladığını, bunu bir milat olarak gördüklerini belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle sektörlerinin zor günler yaşadığını dile getiren Yenice, "İş yerlerimizi belli ölçülerde açtık ama açılmak tek başına yetmiyor. Esnafımız kadar müşterilerimize de sorumluluk düşüyor. Birlik ve beraberlik içinde kötü günlere dönmemek, haritadaki turuncu, sarı ve kırmızıları da mavileştirmek amacıyla çalışmamız lazım. Bu çileyi çeken, sıkıntıyı yaşayan sektör biziz. Buradan aldığımız derslerle bu süreci atlatacağız. Tekrardan kapanmamak adına ulusal bir seferberlik gerekiyor." dedi.

Yenice, esnafın sesini duyan başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ettiklerini, tedbirlere hassasiyetle uyacaklarını dile getirdi.

"Buruk bir sevincimiz var. Çünkü iş yerlerimizin tamamı açılmadı" diyen Yenice, saat 19.00 sonrası iş yapan üyelerinin de bir an önce açılabileceği bir ortamın oluşmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Kontrollü açılmanın bir daha kapanmamak üzere devamını hedeflediklerini kaydeden Yenice, esnafa verilen desteklerin devam etmesinin de önemli olduğuna işaret etti.

Lokantalar, müşterilerini ağırlamaya başladı

Öte yandan kontrollü normalleşme süreciyle birlikte İzmir'deki lokanta, restoran, pastane ve kafeteryalarda da hareketlilik gözleniyor. Kararın açıklandığı dün geceden bu yana iş yerlerinin temizliği için çalışma yürüten esnafın hazırlıklarını tamamlayarak sabah saatlerinden itibaren müşterilerini ağırlamaya başladıkları görülüyor.

Oğluyla lokantaya gelen 53 yaşındaki Veli Özcan, kontrollü normalleşme sürecinin esnaf kadar vatandaşları da memnun ettiğini belirterek, "Lokantaların açılmasıyla insanların yüzüne renk geldi. Bu ülke hepimizin, önlemlere uymamız lazım. Ben bir vatandaş olarak tüm önlemleri uyguluyorum. Umarım lokantalar bir daha kapatılmaz." diye konuştu.

12. sınıf öğrencisi Ferudun Özgür Baykal, bu süreçte insanların uyarılara kulak asmaması sonucu vaka sayılarının yeniden yükselmesinden endişe ettiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez