Lojman Cinayeti" Davası

Eski SHP İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün TBMM lojmanlarında 24 Haziran 1991'de öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka bir suçtan Bursa Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Abdullah Gökalp, müşteki Erol Güngör ve avukatları katıldı.



Mahkeme Başkanı Aydoğan Levent Gedik, sanık Gökalp'e bir önceki celse müdafilikten çekilen avukatının yerine Bursa Barosundan avukat atanması için yazılan talebin olumsuz olduğunu ve Ankara Barosundan yeni bir avukat atanması için talepte bulunulacağını bildirdi.

Güngör ailesinin avukatı Ahmet Çağlayan, maktul Mustafa Güngör'ün cesedini ilk gören kişi olduğu öne sürülen Hüseyin Taşkıran ile eski CHP Adana Milletvekili Mahmut Keçeli'nin dinlenmesini istedi.

Sanık Gökalp de savunmasını yapabilmek için Ankara Barosundan avukat atanmasını talebinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Erkan Buyruk, Güngör ailesinin avukatı Çağlayan'ın talebinin kabulüyle, dinlenmesi istenilen kişiler için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, daha önce tanık olarak dinlenilmesine karar verilen ancak adresi tespit edilemediği için hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Gürel Özener'in dinlenmesi için zorla getirilmesine hükmetti. Keçeli ve Taşkıran'ın tanık olarak dinlenmesi için talimat yazılmasına karar veren heyet, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.