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Lodos İstanbul'da etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Haberler | Genel

Lodos İstanbul'da etkisini sürdürüyor Yerli ve yabancı turistlerin ıslanmayı göze alarak fotoğraf yarışına girdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarılarının ardından başlayan lodos İstanbul'da etkisini sürdürüyor.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Lodos İstanbul'da etkisini sürdürüyor

Yerli ve yabancı turistlerin ıslanmayı göze alarak fotoğraf yarışına girdi

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarılarının ardından başlayan lodos İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Fatih Sahili'nde etkili olan lodosla beraber yükselen dalgalar vururken, yerli ve yabancı turistlerin ıslanmaya göze alarak fotoğraf çekme yarışına girdiği o anlar kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün ülke genelinde ve özellikle Marmara Bölgesi'nde fırtınaya ve lodosa karşı uyarılarda bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından dün başlayan lodos bu sabah itibariyle de İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor.

Fatih sahilinde etkili oluyor

Dün sabah saatlerinde başlayan Lodos bu sabah saatlerinden itibaren Fatih Sahili'nde de etkisini gösterdi. Denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar ise yürüyüş ve koşu yaptı bazıları ise dalgalara karşı fotoğraf çekildi.

Islanmayı göze aldılar

Sarayburnu sahilinde etkili olan lodos nedeniyle denizde oluşan dalgaları fotoğraflamak isteyen bazı yerli ve yabancı turistler ıslanmayı göze alarak dalgalara karşı fotoğraf çekildi. Bazı turistlerin ise bir süre dalgaları izlediği görüldü.

Marmara genelinde etkili olan Lodos'un gün içerisinde de etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Lodos İstanbul'da etkisini sürdürüyor

Lodos İstanbul'da etkisini sürdürüyor

Lodos İstanbul'da etkisini sürdürüyor

Lodos İstanbul'da etkisini sürdürüyor

Lodos İstanbul'da etkisini sürdürüyor

Lodos İstanbul'da etkisini sürdürüyor

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İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Son Dakika Haberleri

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