Liyakat ne demek? Liyakat anlamı ne?
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Liyakat ne demek? Liyakat anlamı ne?

Liyakat ne demek? Liyakat anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Liyakat, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Liyakat ne demek? Liyakat anlamı ne? İşte, Liyakat kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Liyakat kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Liyakat anlamı ne? Liyakat ne demek?

LİYAKAT NE DEMEK?

Liyakat, -ti:

(liya:kat), Arapça liyakat

1. isim Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu, değim:

"Liyakat ve namusa dayanan zenginliğe düşman değilim." - Mehmet Kaplan

2. isim Kifayet:

"Her birimiz kendi liyakatimize göre, üzerimize bir vazife almalıyız." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu.

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