Liverpool - Chelsea maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool - Chelsea hangi kanalda? Liverpool - Chelsea maçı şifresiz mi?

Premier Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Liverpool - Chelsea maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Liverpool - Chelsea maçı hangi kanalda? Liverpool - Chelsea maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?